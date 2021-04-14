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Клуб украинской Премьер-лиги ищет руководителя по объявлению

14 апреля, 21:02

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Новичок высшего дивизиона Ингулец из пгт Петрово хочет найти исполнительного директора, разместив новость о поиске на своей страничке в соцсетях

Необычным ходом отметился середняк чемпионата Украины – Ингулец. Сегодня клуб поселка Петрово, что в Днепропетровской области, на своих страничках в социальных сетях разместил объявление о поиске исполнительного директора.

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Читайте также: украинский футбол охватила матерщина. Среди "героев" оказались и представители Ингульца.

Обычно владельцы клубов подбирают кадры такого уровня самостоятельно, используя связи в футбольной среде. Однако новичок Премьер-лиги разрушает подобные стереотипы. Видимо, неординарный президент клуба Александр Поворознюк решил поискать подходящие кадры в народных массах.

На днях Заря сломила Ингулец во втором тайме и вышла на третье место.

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В ответ на сообщение о поиске кандидата на один из руководящих постов уже откликнулось несколько человек. Правда, пока что уточняют, какие навычки нужны претенденту на должность. На данный момент команда занимает 10-е место в чемпионате Украины, в 21 матче набрав 19 очков. До окончания сезона осталось провести пять туров.

Тем временем, футболист украинской команды заинтересовал два российских клуба.

Смотрите, как Мариуполь и Ингулец забили семь мячей в матче чемпионата Украины:

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