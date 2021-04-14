Клуб української Прем'єр-ліги шукає керівника по оголошенню

Новачок вищого дивізіону Інгулець з смт Петрове хоче знайти виконавчого директора, розмістивши новина про пошук на своїй сторінці в соцмережах

Незвичайним ходом відзначився середняк чемпіонату України – Інгулець. Сьогодні клуб селища Петрове, що в Дніпропетровській області, на своїх сторінках у соціальних мережах розмістив оголошення про пошук виконавчого директора.

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Зазвичай власники клубів підбирають кадри такого рівня самостійно, використовуючи зв'язки у футбольному середовищі. Однак новачок Прем'єр-ліги руйнує подібні стереотипи. Мабуть, неординарний президент клубу Олександр Поворознюк вирішив пошукати підходящі кадри в народних масах.

Днями Зоря зломала Інгулець у другому таймі і вийшла на третє місце.

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У відповідь на повідомлення про пошук кандидата на одну з керівних посад вже відгукнулося кілька людей. Правда, поки що уточнюють, які навички потрібні претенденту на пост. На цей момент команда займає 10-е місце в чемпіонаті України, в 21 матчі набравши 19 очок. До закінчення сезону залишилося провести п'ять турів.

Тим часом, футболіст української команди зацікавив два російські клуби.

Дивіться, як Маріуполь і Інгулець забили сім м'ячів у матчі чемпіонату України:

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