Русский
$ 28,02
33,32

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Клуб української Прем'єр-ліги шукає керівника по оголошенню

14 квітня, 21:02

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Новачок вищого дивізіону Інгулець з смт Петрове хоче знайти виконавчого директора, розмістивши новина про пошук на своїй сторінці в соцмережах

Незвичайним ходом відзначився середняк чемпіонату України – Інгулець. Сьогодні клуб селища Петрове, що в Дніпропетровській області, на своїх сторінках у соціальних мережах розмістив оголошення про пошук виконавчого директора.

Реклама

Читайте також: український футбол охопили матюки. Серед "героїв" виявилися і представники Інгульця.

Зазвичай власники клубів підбирають кадри такого рівня самостійно, використовуючи зв'язки у футбольному середовищі. Однак новачок Прем'єр-ліги руйнує подібні стереотипи. Мабуть, неординарний президент клубу Олександр Поворознюк вирішив пошукати підходящі кадри в народних масах.

Днями Зоря зломала Інгулець у другому таймі і вийшла на третє місце.

В тренді
Гімн України не перестає звучати в Москві: ще одна наша важкоатлетка – найкраща в Європі
Реклама

У відповідь на повідомлення про пошук кандидата на одну з керівних посад вже відгукнулося кілька людей. Правда, поки що уточнюють, які навички потрібні претенденту на пост. На цей момент команда займає 10-е місце в чемпіонаті України, в 21 матчі набравши 19 очок. До закінчення сезону залишилося провести п'ять турів.

Тим часом, футболіст української команди зацікавив два російські клуби.

Дивіться, як Маріуполь і Інгулець забили сім м'ячів у матчі чемпіонату України:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол пошук директор об'ява Ингулец
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Оце заспівала! Дружина лідера Динамо висловилася про зраду
Оце заспівала! Дружина лідера Динамо висловилася про зрадуФутбол
Динамо ще ближче до чемпіонства: всі результати 20-го туру УПЛ
Динамо ще ближче до чемпіонства: всі результати 20-го туру УПЛЧУ з футболу
До приїзду героя Динамо з Олександрії його кохана зробила нову зачіску
До приїзду героя Динамо з Олександрії його кохана зробила нову зачіскуФутбол
Всі результати 21-го туру чемпіонату України: Динамо, Шахтар і Зоря перемагають
Всі результати 21-го туру чемпіонату України: Динамо, Шахтар і Зоря перемагаютьЧУ з футболу
Колишній тренер Шахтаря в Європі йде нарозхват
Колишній тренер Шахтаря в Європі йде нарозхватФутбол
Динамо – Шахтар: Маркевич виніс вирок чемпіонській гонці
Динамо – Шахтар: Маркевич виніс вирок чемпіонській гонціЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти