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Клуб Премьер-лиги подписал нового тренера сразу на три года

11 мая, 12:16

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

52-летний Анатолий Бессмертный, который поднял Львов с последнего места турнирной таблицы чемпионата Украины на восьмое, останется в клубе надолго

Анатолий Бессмертный

Анатолий Бессмертный / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Одним из середняков украинской Премьер-лиги решил кардинально определиться с тренером. ФК Львов заключил новый контракт с Анатолием Бессмертным сразу на три сезона, что в нашем футболе случается нечасто. О подписании соглашения объявил официальный сайт клуба.

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Как известно, в начале марта экс-футболист Динамо возглавил львовскую команду. С тех пор Бессмертному удалось не просто спасти коллектив от вылета из высшего дивизиона, но и занять довольно высокое восьмое место. Президент ФК Богдан Копытко заявил, что именно с Анатолием команда хочет развиваться дальше. Правда, конкретные цели руководство пока что не озвучило. Вероятно, это сделают уже после летней паузы.

Во второй половине сезона львовяне выдали беспроигрышную домашнюю серию из шести матчей. Среди прочих были повержены Шахтер и Десна. Хотя в последних турах подопечные Бессмертого не смогли победить Олимпик и уступили Ингульцу.

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