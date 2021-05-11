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Клуб Прем'єр-ліги підписав нового тренера відразу на три роки

11 травня, 12:16

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

52-річний Анатолій Безсмертний, який підняв Львів з останнього місця турнірної таблиці чемпіонату України на восьме, залишиться в клубі надовго

/ Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Одним із середняків української Прем'єр-ліги вирішив кардинально визначитися з тренером. ФК Львів уклав новий контракт з Анатолієм Безсмертним відразу на три сезони, що в нашому футболі трапляється нечасто. Про підписання угоди оголосив офіційний сайт клубу.

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Як відомо, на початку березня ексфутболіст Динамо очолив львівську команду. Із тих пір Безсмертному вдалося не просто врятувати колектив від вильоту з вищого дивізіону, але й посісти досить високе восьме місце. Президент ФК Богдан Копитко заявив, що саме з Анатолієм команда хоче розвиватися далі. Правда, конкретні цілі керівництво поки що ні озвучило. Ймовірно, це зроблять вже після літньої паузи.

У другій половині сезону львів'яни видали безпрограшну домашню серію з шести матчів. Серед інших були подолані Шахтар і Десна. Хоча в останніх турах підопічні Безсмертного не змогли перемогти Олімпік і поступилися Інгульцю.

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