Клуб Прем'єр-ліги підписав нового тренера відразу на три роки

52-річний Анатолій Безсмертний, який підняв Львів з останнього місця турнірної таблиці чемпіонату України на восьме, залишиться в клубі надовго

/ Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Одним із середняків української Прем'єр-ліги вирішив кардинально визначитися з тренером. ФК Львів уклав новий контракт з Анатолієм Безсмертним відразу на три сезони, що в нашому футболі трапляється нечасто. Про підписання угоди оголосив офіційний сайт клубу.

Реклама

Як відомо, на початку березня ексфутболіст Динамо очолив львівську команду. Із тих пір Безсмертному вдалося не просто врятувати колектив від вильоту з вищого дивізіону, але й посісти досить високе восьме місце. Президент ФК Богдан Копитко заявив, що саме з Анатолієм команда хоче розвиватися далі. Правда, конкретні цілі керівництво поки що ні озвучило. Ймовірно, це зроблять вже після літньої паузи.

У другій половині сезону львів'яни видали безпрограшну домашню серію з шести матчів. Серед інших були подолані Шахтар і Десна. Хоча в останніх турах підопічні Безсмертного не змогли перемогти Олімпік і поступилися Інгульцю.

В тренді Усі результати 25-го туру чемпіонату України з футболу

Вашій увазі – відео останнього гола УПЛ сезону 2020/2021, із пенальті!

Реклама

Дивіться, як Львів обіграв Десну в чемпіонаті України: