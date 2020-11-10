Українська
$ 28,11
33,39

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Карантин выходного дня" может остановить чемпионат Украины по футболу: идут переговоры

10 ноября, 22:00

Елена Павлова Елена Павлова

УАФ и УПЛ пытаются добиться разрешения на проведение матчей в субботу и воскресенье

Представители Украинской ассоциации футбола и Премьер-Лиги ведут переговоры с кабинетом министров страны по поводу возможного введения "карантина выходного дня" – сообщает Metaratings.com.ua. Введение такой формы карантина может привести к остановке чемпионата Украины. Ведь матчи УПЛ и остальных футбольных лиг проходят преимущественно с пятницы по воскресенье.

Реклама

Читайте также: Коронавирус до лампочки: в украинском футболе новый медицинский протокол

Напомним, что в ближайшее время Кабмин Украины должен официально объявить о введении "карантина выходного дня". Он подразумевает запрет работы торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов, а также запрет на проведение массовых мероприятий. Жесткий карантин будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В связи с этим УАФ и УПЛ ведут переговоры, пытаясь добиться разрешения на проведение матчей в уикенд.

Максим Степанов и Андрей Павелко. Фото facebook.com/andriy.pavelko

Максим Степанов и Андрей Павелко. Фото facebook.com/andriy.pavelko

В тренде
Александр Шовковский в трауре: легендарный вратарь потерял отца
Реклама

Ранее мы сообщали, что в Украине запретили проводить соревнования со зрителями на трибунах. Кабинет министров Украины продлил карантин до конца года из-за пандемии коронавируса.

Также мы писали, что тренер украинской команды обвинил функционеров УАФ в незнании географии.

Смотрите, как в УПЛ "Александрия" переиграла "Львов"

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

переговоры карантин чемпионат Украины коронавирус Кабинет министров УПЛ УАФ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" разгромлено "Шахтером": видео голов и обзор матчаЧУ по футболу
"Динамо" бито "Шахтером" и другие матчи: все результаты 9-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Все результаты 8-го тура чемпионата Украины
Все результаты 8-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Финалистка конкурса
Финалистка конкурса "Мисс Украина" подарила сына защитнику "Шахтера"ЧУ по футболу
Главные слова Луческу после матча
Главные слова Луческу после матча "Динамо" – "Шахтер": "Сегодня выиграл коронавирус"ЧУ по футболу
В
В "Динамо" коронавирусное цунами: накрыло тренера и пятерых игроковФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять