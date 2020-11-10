"Карантин выходного дня" может остановить чемпионат Украины по футболу: идут переговоры

УАФ и УПЛ пытаются добиться разрешения на проведение матчей в субботу и воскресенье

Представители Украинской ассоциации футбола и Премьер-Лиги ведут переговоры с кабинетом министров страны по поводу возможного введения "карантина выходного дня" – сообщает Metaratings.com.ua. Введение такой формы карантина может привести к остановке чемпионата Украины. Ведь матчи УПЛ и остальных футбольных лиг проходят преимущественно с пятницы по воскресенье.

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Напомним, что в ближайшее время Кабмин Украины должен официально объявить о введении "карантина выходного дня". Он подразумевает запрет работы торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов, а также запрет на проведение массовых мероприятий. Жесткий карантин будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В связи с этим УАФ и УПЛ ведут переговоры, пытаясь добиться разрешения на проведение матчей в уикенд.

Максим Степанов и Андрей Павелко. Фото facebook.com/andriy.pavelko

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Ранее мы сообщали, что в Украине запретили проводить соревнования со зрителями на трибунах. Кабинет министров Украины продлил карантин до конца года из-за пандемии коронавируса.

Также мы писали, что тренер украинской команды обвинил функционеров УАФ в незнании географии.

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Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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