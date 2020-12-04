Футболисты "Шахтера" и "Динамо" получили по матчу дисквалификации

Хотя Мораес уже выбыл до конца года из-за травмы в матче с "Реалом"

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ определился с наказанием для нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса и защитника "Динамо" Ильи Забарного. Игроки получили по одному матчу дисквалификации в Премьер-лиге – сообщает официальный сайт УАФ. Однако ранее "Шахтер" до конца года потерял Жуниора Мораеса из-за травмы.

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Форвард сборной Украины Мораес получил прямую красную карточку в матче 10-го тура УПЛ против "Александрии" (1:1), а игрок обороны "Динамо" Забарный был удален в поединке против "Ворсклы" (2:0), который состоялся в 11-м туре.

Жуниор Мораес / Фото: Reuters

Обоим игрокам грозила двухматчевая дисквалификация, однако учитывая характер нарушений, объяснения сторон и практику КДК УАФ по аналогичному делу (удаление полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко в матче 7-го тура с "Александрией"), было принято решение о смягченной санкции. Но второй поединок футболисты все же получили условно.

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Илья Забарный / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо" В тренде Кроссворд. Ответь на вопросы про матч "Ювентус" – "Динамо"

Напомним, что в Лиге чемпионов на этой неделе "Шахтер" с Мораесом снова переиграл мадридский "Реал" (2:0), а "Динамо" уступило "Ювентусу" – 0:3.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Александрия"

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