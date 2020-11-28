Українська
$ 28,44
33,85

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Динамо" обыграло "Ворсклу" в матче с двумя удалениями: видео голов и обзор игры

28 ноября, 18:56

Олег Люлька Олег Люлька

Уверенную победу 2:0 над полтавчанами киевлянам принесли голы Цыганкова и Вербича

"Динамо" закрепилось на первом месте Премьер-лиги, в центральном матче 11-го тура обыграв на НСК "Олимпийский" "Ворсклу" со счетом 2:0. Голы в ворота полтавчан забили Цыганков, вернувшийся в строй после коронавируса, и Вербич. Оба отличились в первом тайме. Таким образом "Динамо" подняло себе настроение в промежутке между поражением 0:4 от "Барселоны" и визитом в Турин к "Ювентусу" Криштиану Роналду на поединок 2 декабря.

Реклама

Счет в субботнем матче "Динамо" – "Ворскла" был открыт на 14-й минуте. Вербич получил мяч из глубины от Попова в штрафной площади "Ворсклы" и отпасовал точно на Цыганкова, а тому оставалось только попасть в пустые ворота. Так "Динамо" повело 1:0.

На 17-й минуте полузащитник киевлян Карлос де Пена, казалось, сделал счет 2:0. Однако арбитр Юрий Иванов отменил гол после подсказки судьи VAR Екатерины Монзуль из-за офсайда у хавбека "Динамо" Вербича на более ранней стадии атаки.

Реклама

На 32-й минуте Цыганков получил мяч от Шапаренко в штрафной "Ворсклы", но тут же его в спину толкнул соперник. Виктор упал и ударился головой об газон, разбив губу. Арбитр, тем не менее, нарушение правил не усмотрел.

На 36-й минуте счет таки стал 2:0 в пользу "Динамо". После прострела с левого фланга Вербич в одно касание переправил мяч в сетку. Результативный пас – на счету де Пены.

На 81-й минуте "Динамо" осталось в меньшинстве. Забарный выбивал мяч, но поскользнулся и опасно влетел в полтавчанина Степанюка. После просмотра VAR арбитр Иванов показал киевлянину красную карточку. При этом в момент передачи Степанюк был в офсайде, но этот момент на санкции рефери в адрес Забарного не повлиял.

В тренде
Появился снимок Марадоны в открытом гробу. Его автора уже уволили и грозят убить (фото)
Реклама

Численным преимуществом "Ворскла" не воспользовалась. А на 90-й минуте рефери уравнял составы, удалив у гостей Кане за грубый подкат против Леднева.

"Динамо", Вербич и Цыганков

"Динамо", Вербич и Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Динамо" – "Ворскла" – 2:0
Голы: Цыганков, 14, Вербич, 36
"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Андриевский – Цыганков, Шепелев (Леднев, 62), Шапаренко (Караваев, 84), Де Пена (Гармаш, 62) – Вербич (Супряга, 80)
"Ворскла": Ткаченко – Пердута (Дубко, 76), Яворский, Ндиайе, Ребенок (Пешич, 46) – Кане, Пуцлин (Челядин, 71), Скляр (Власов, 76), Якубу – Степанюк, Щербак (Кравчук, 46)
Предупреждения: Пердута, Челядин, Скляр, Яворский
Удаления: Забарный (81, Динамо) – Кане (90, Ворскла)

Благодаря победе над полтавчанами "Динамо" оторвалось от "Шахтера" на шесть очков. Но "горняки" могут сократить отставание от киевлян в сегодняшнем поединке с "Днепром-1". Смотреть "Днепр-1" – "Шахтер" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

Реклама

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
11
8
2
1
21
7
14
26
Забитые 21
Пропущеные 7
Разница 14
Результаты последних матчей: В В П В В
2
Шахтер Шахтер Шах
10
5
5
0
24
10
14
20
Забитые 24
Пропущеные 10
Разница 14
Результаты последних матчей: Н В В Н В
3
ВорсклаВорсклаВор
11
5
4
2
16
8
8
19
Забитые 16
Пропущеные 8
Разница 8
Результаты последних матчей: П В Н П Н
4
ДеснаДеснаДес
10
4
4
2
14
10
4
16
Забитые 14
Пропущеные 10
Разница 4
Результаты последних матчей: П В Н В П
5
МариупольМариупольМар
11
4
4
3
13
15
-2
16
Забитые 13
Пропущеные 15
Разница -2
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
6
АлександрияАлександрияАле
11
4
3
4
18
15
3
15
Забитые 18
Пропущеные 15
Разница 3
Результаты последних матчей: Н Н В Н П
7
КолосКолосКол
10
4
3
3
14
12
2
15
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: П В П Н Н
8
ОлимпикОлимпикОли
9
4
1
4
15
16
-1
13
Забитые 15
Пропущеные 16
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В П П В
9
ЗаряЗаряЗар
9
2
5
2
15
9
6
11
Забитые 15
Пропущеные 9
Разница 6
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
МинайМинайМин
9
2
3
4
7
14
-7
9
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: В П Н Н П
11
Днепр-1Днепр-1Дне
10
2
2
6
14
20
-6
8
Забитые 14
Пропущеные 20
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П В В
12
ИнгулецИнгулецИнг
10
0
7
3
10
15
-5
7
Забитые 10
Пропущеные 15
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
13
ЛьвовЛьвовЛьв
10
2
1
7
6
24
-18
7
Забитые 6
Пропущеные 24
Разница -18
Результаты последних матчей: П В П В П
14
РухРухРух
11
0
6
5
7
19
-12
6
Забитые 7
Пропущеные 19
Разница -12
Результаты последних матчей: Н Н Н Н П

Смотрите, как "Динамо" играло на неделе с "Барселоной"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео голов чемпионат Украины Динамо Киев Ворскла Полтава

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все результаты 10-го тура чемпионата Украины
Все результаты 10-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" – "Александрия": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Ингулец" – "Динамо": онлайн-трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" – "Ворскла": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Украинский клуб хотели купить китайцы и арабы. Отпугнула война и коррупция
Украинский клуб хотели купить китайцы и арабы. Отпугнула война и коррупцияЧУ по футболу
"Динамо" потеряло сразу 15 футболистов перед матчем с "Ингульцом"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять