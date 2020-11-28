"Динамо" обыграло "Ворсклу" в матче с двумя удалениями: видео голов и обзор игры

"Динамо" закрепилось на первом месте Премьер-лиги, в центральном матче 11-го тура обыграв на НСК "Олимпийский" "Ворсклу" со счетом 2:0. Голы в ворота полтавчан забили Цыганков, вернувшийся в строй после коронавируса, и Вербич. Оба отличились в первом тайме. Таким образом "Динамо" подняло себе настроение в промежутке между поражением 0:4 от "Барселоны" и визитом в Турин к "Ювентусу" Криштиану Роналду на поединок 2 декабря.

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Счет в субботнем матче "Динамо" – "Ворскла" был открыт на 14-й минуте. Вербич получил мяч из глубины от Попова в штрафной площади "Ворсклы" и отпасовал точно на Цыганкова, а тому оставалось только попасть в пустые ворота. Так "Динамо" повело 1:0.

На 17-й минуте полузащитник киевлян Карлос де Пена, казалось, сделал счет 2:0. Однако арбитр Юрий Иванов отменил гол после подсказки судьи VAR Екатерины Монзуль из-за офсайда у хавбека "Динамо" Вербича на более ранней стадии атаки.

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На 32-й минуте Цыганков получил мяч от Шапаренко в штрафной "Ворсклы", но тут же его в спину толкнул соперник. Виктор упал и ударился головой об газон, разбив губу. Арбитр, тем не менее, нарушение правил не усмотрел.

На 36-й минуте счет таки стал 2:0 в пользу "Динамо". После прострела с левого фланга Вербич в одно касание переправил мяч в сетку. Результативный пас – на счету де Пены.

На 81-й минуте "Динамо" осталось в меньшинстве. Забарный выбивал мяч, но поскользнулся и опасно влетел в полтавчанина Степанюка. После просмотра VAR арбитр Иванов показал киевлянину красную карточку. При этом в момент передачи Степанюк был в офсайде, но этот момент на санкции рефери в адрес Забарного не повлиял.

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Численным преимуществом "Ворскла" не воспользовалась. А на 90-й минуте рефери уравнял составы, удалив у гостей Кане за грубый подкат против Леднева.

"Динамо", Вербич и Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Динамо" – "Ворскла" – 2:0

Голы: Цыганков, 14, Вербич, 36

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Андриевский – Цыганков, Шепелев (Леднев, 62), Шапаренко (Караваев, 84), Де Пена (Гармаш, 62) – Вербич (Супряга, 80)

"Ворскла": Ткаченко – Пердута (Дубко, 76), Яворский, Ндиайе, Ребенок (Пешич, 46) – Кане, Пуцлин (Челядин, 71), Скляр (Власов, 76), Якубу – Степанюк, Щербак (Кравчук, 46)

Предупреждения: Пердута, Челядин, Скляр, Яворский

Удаления: Забарный (81, Динамо) – Кане (90, Ворскла)

Благодаря победе над полтавчанами "Динамо" оторвалось от "Шахтера" на шесть очков. Но "горняки" могут сократить отставание от киевлян в сегодняшнем поединке с "Днепром-1". Смотреть "Днепр-1" – "Шахтер" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

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