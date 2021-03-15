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Футболист "Шахтера" в день рождения посмеялся над собой и подколол соперника

15 марта, 09:56

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Защитник Сергей Кривцов встречает 30 лет в хорошем настроении

Сегодня очередной юбилей празднует футболист "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов. Уроженец Запорожья с юмором подошел к своему 30-летию и выложил на своей страничке в соцсетях ролик со своей детской фотографией.

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Накануне "Шахтер" сломил сопротивление "Десны" после пенальти и помощи VAR.

Защитник, который выступает за "горняков" с 2010 года, наложил на фото музыку и сделал ироничную подпись:

"Этот пацан на фото мечтает о велосипеде и думает, что люди в 30 – это уже старые и мудрые седые дяди, греющие ноги у камина. В чем-то он прав. Пару седых волос есть (@julia_krivtsova, не знаешь, откуда?), люблю тепло и камин. Насчет мудрости вопрос еще открыт. Пошел петь "Теперь тебе 30".

Сергей Кривцов на 30-летие

Также парень продемонстрировал прекрасное чувство юмора, пожелав всем иметь человека, который бы всегда крепко обнимал. Кривцов сопроводил текст кадром из вчерашнего матча "Шахтер" – "Десна", в котором за нарушение правил против него назначили 11-метровый.

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Ранее футболист "Шахтера" показал, кто ему снится: "То Лукаку, то жена".

Напомним, в четверг чемпион Украины сыграет ответный матч против "Ромы" в 1/8 финала Лиги Европы.

Вспомним, как Сергей забивал в ворота польского "Леха":

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