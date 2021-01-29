"То Лукаку, то жена": футболист "Шахтера" показал, кто ему снится

Во время зимней паузы в чемпионате наши клубы готовятся к возобновлению сезона. Сегодня "Шахтер" улетел на сборы в Белек. Однако при этом футболисты находят время и для себя.

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Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов сегодня решил развлечься во время перелета в Турцию. На своей страничке в Instagram он продемонстрировал забавный "эксперимент".

29-летний футболист оригинально показал результаты исследования.

Сны Сергея Кривцова в самолете

Оказывается, парню снятся то его дуэли с "Интером" и его форвардом Ромелу Лукаку в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а то его супруга Юлия – мать троих детей. Кстати, вчера показались лидеры "Динамо" и "Шахтера" в одном лифте со своими женами.

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Также Сергей нашел время порассуждать о будущем своих наследников. Он рассказал, что не будет навязывать ни сыну, ни дочерям свои пожелания, но если они захотят пойти в футбол, то поддержит. Возможно, кто-то из них станет игроком или судьей. "Это будет самое честное судейство в истории футбола", – заявил глава семьи.

Недавно игроки "Шахтера" с женами сложили пазл из собственных тел.

Вспомним, как Сергей забивал "Леху" в товарищеском матче:

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