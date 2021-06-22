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Динамо наконец-то избавилось от дорогущего легионера

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
22 июня, 18:02
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Киевский клуб отдал датского атакующего полузащитника в аренду в нидерландский НЕК, который занял седьмое место во втором дивизионе, но вышел в элиту
Миккель Дуэлунд
Миккель Дуэлунд / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня стало известно, что Динамо отдало в аренду датчанина Миккеля Дуэлунда. В начале июня мы писали, что игрок Динамо с огромной зарплатой хочет покинуть Киев. 23-летний вингер нашел себе новое место работы в нидерландском клубе НЕК из Неймегена.

Пока что Дуэлунд отправляется в новый клуб в аренду на один сезон, но у того остается опция выкупа. Об этом сообщил официальный сайт "красно-зеленых". Контракт футболиста с украинским грандом действует до лета 2023 года.

Дуэлунд перешел в Динамо летом 2018 года из датского Мидтьюлланда за 4 миллиона евро. Сейчас же его трансферную стоимость оценивают всего в один "лимон". За три сезона в Киеве он провел всего 26 матчей, забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Несколько раз Миккель травмировался, переболел коронавирусом, что мешало ему чаще выходить в основном составе. В марте у Дуэлунда и Луческу был конфликт из-за малого количества игрового времени у датчанина.

В сезоне 2020/20214 НЕК Неймеген занял лишь седьмое место во втором дивизионе, но сумел подняться в высший свет после успехов в плей-офф.

Смотрите обзор матча Динамо – Заря:

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3
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
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2
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1
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