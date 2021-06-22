Динамо наконец-то избавилось от дорогущего легионера

Киевский клуб отдал датского атакующего полузащитника в аренду в нидерландский НЕК, который занял седьмое место во втором дивизионе, но вышел в элиту

Миккель Дуэлунд / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня стало известно, что Динамо отдало в аренду датчанина Миккеля Дуэлунда. В начале июня мы писали, что игрок Динамо с огромной зарплатой хочет покинуть Киев. 23-летний вингер нашел себе новое место работы в нидерландском клубе НЕК из Неймегена.

Пока что Дуэлунд отправляется в новый клуб в аренду на один сезон, но у того остается опция выкупа. Об этом сообщил официальный сайт "красно-зеленых". Контракт футболиста с украинским грандом действует до лета 2023 года.

Дуэлунд перешел в Динамо летом 2018 года из датского Мидтьюлланда за 4 миллиона евро. Сейчас же его трансферную стоимость оценивают всего в один "лимон". За три сезона в Киеве он провел всего 26 матчей, забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Несколько раз Миккель травмировался, переболел коронавирусом, что мешало ему чаще выходить в основном составе. В марте у Дуэлунда и Луческу был конфликт из-за малого количества игрового времени у датчанина.

В сезоне 2020/20214 НЕК Неймеген занял лишь седьмое место во втором дивизионе, но сумел подняться в высший свет после успехов в плей-офф.

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