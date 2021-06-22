Динамо нарешті позбулося дорогого легіонера

Київський клуб віддав данського атакуючого півзахисника в оренду в нідерландський НЕК, який посів сьоме місце в другому дивізіоні, але вийшов в еліту

Міккель Дуелунд / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні стало відомо, що Динамо віддало в оренду данця Міккеля Дуелунда. На початку червня ми писали, що гравець Динамо з величезною зарплатою хоче покинути Київ. 23-річний вінгер знайшов собі нове місце роботи в нідерландському клубі НЕК з Неймегена.

Поки що Дуелунд відправляється в новий клуб в оренду на один сезон, але у того залишається опція викупу. Про це повідомив офіційний сайт "червоно-зелених". Контракт футболіста з українським грандом діє до літа 2023 року.

Дуелунд перейшов в Динамо влітку 2018 року з данського Мідтьюлланда за 4 мільйони євро. Зараз же його трансферну вартість оцінюють всього в один "лимон". За три сезони в Києві він провів всього 26 матчів, забив три м'ячі і зробив одну гольову передачу. Кілька разів Міккель травмувався, перехворів коронавірусом, що заважало йому частіше виходити в основному складі. У березні у Дуелунда і Луческу був конфлікт через малу кількість ігрового часу у данця.

У сезоні 2020/20214 НЕК Неймеген зайняв лише сьоме місце в другому дивізіоні, але зумів піднятися до вищого світу після успіхів в плей-оф.

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