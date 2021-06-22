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Шотландія --
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Англія --
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Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
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Португалія --
Франція --
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Німеччина --
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Динамо нарешті позбулося дорогого легіонера

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
22 червня, 18:02
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Київський клуб віддав данського атакуючого півзахисника в оренду в нідерландський НЕК, який посів сьоме місце в другому дивізіоні, але вийшов в еліту
Міккель Дуелунд
Міккель Дуелунд / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні стало відомо, що Динамо віддало в оренду данця Міккеля Дуелунда. На початку червня ми писали, що гравець Динамо з величезною зарплатою хоче покинути Київ. 23-річний вінгер знайшов собі нове місце роботи в нідерландському клубі НЕК з Неймегена.

Поки що Дуелунд відправляється в новий клуб в оренду на один сезон, але у того залишається опція викупу. Про це повідомив офіційний сайт "червоно-зелених". Контракт футболіста з українським грандом діє до літа 2023 року.

Дуелунд перейшов в Динамо влітку 2018 року з данського Мідтьюлланда за 4 мільйони євро. Зараз же його трансферну вартість оцінюють всього в один "лимон". За три сезони в Києві він провів всього 26 матчів, забив три м'ячі і зробив одну гольову передачу. Кілька разів Міккель травмувався, перехворів коронавірусом, що заважало йому частіше виходити в основному складі. У березні у Дуелунда і Луческу був конфлікт через малу кількість ігрового часу у данця.

У сезоні 2020/20214 НЕК Неймеген зайняв лише сьоме місце в другому дивізіоні, але зумів піднятися до вищого світу після успіхів в плей-оф.

Дивіться огляд матчу Динамо – Зоря:

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#
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Г
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9
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І
Г
О
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9
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1:3
3
4
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2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
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6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
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