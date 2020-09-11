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"Динамо" – "Десна": видеотрансляция главного матча тура в УПЛ

11 сентября, 20:16

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Поединок претендентов на медали чемпионата страны проходит на "Олимпийском"

Сегодня стартует второй тур украинской Премьер-лиги, причем сразу же – центральным матчем. На нашем сайте можно смотреть онлайн-трансляцию "Динамо" – "Десна". Местом встречи выбрана главная спортивная арена страны – НСК "Олимпийский".

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Обе команды стартовали в турнире победами на своих аренах. Подопечные Александра Рябоконя справились с луганской "Зарей", а коллектив Мирчи Луческу – с донецким "Олимпиком". Теперь претенденты на высокие места турнира сошлись в очной дуэли. Узнайте, где и когда смотреть матч "Динамо" – "Десна". Для обоих соперников встреча является генеральной репетицией перед скорыми поединками еврокубков. Киевляне выступят в квалификации Лиги чемпионов, а черниговский клуб дебютирует в Лиге Европы после четвертого места в УПЛ в сезоне 2019/2020.

Прямая видеотрансляция доступна в этой новости. Стартовый свисток прозвучит в Киеве в 19:00.

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Читайте о том, что киевское "Динамо" подало заявку на Лигу чемпионов.

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Смотрите, как "Десна" 22 августа обыграла "Зарю" – бронзового призера предыдущего чемпионата:

Все подробности в спецтеме Первая осечка Луческу

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