"Динамо" – "Десна" онлайн матча чемпионата Украины

В пятницу, 11 сентября, стартует второй тур чемпионата Украины. В центральном поединке в Киеве в НСК "Олимпийский" "Динамо" примет черниговскую "Десну". Матч начнется в 19:00, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

"ДИНАМО" – "ДЕСНА"

90+6’ Конец матча Игорь Пасхал дает финальный свисток! Динамо и Десна играют в безголевую ничью. Луческу теряет очки уже во втором матче чемпионата Украины! 90+3’ МОМЕНТИЩЕ! Буяльский закинул на Вербича, который каким-то чудом оторвался от Конопли и пробил по воротам, но вышедший Паст перевел на угловой. 90+2’ Десна даже не выходит на чужую половину поля. Тотальная оборона. 90’ 6 минут у Динамо, чтобы взять три очка. 90’ У Домбровского хватают судороги. Пока Десна играет вдесятером. 89’ Десна достойно обороняется. Все попытки Динамо затолкать мяч в ворота встречают отчаянное сопротивление. 88’ Кензера пробил головой после подачи со штрафного. Мяч в руках у Паста. 85’ Шапаренко мягко навесил на Буяльского в штрафную, но тот не сумел как следует пробить в ближний угол. 82’ Классный момент у динамовцев! Де Пена навесил в штрафную, куда вбежал Буяльский и головой нанес удар в створ ворот. Паст удачно выбрал позицию в воротах, что позволило ему спокойно завладеть мячом. 79’ Замена Соль меняет Супрягу, который откровенно не впечатлил сегодня. 75’ Замена Тотовицкий доиграет вместо Будковского. 73’ Желтая карточка Гитченко получает желтую карточку за игру рукой. 72’ Ошибка в обороне Динамо привела к тому, что Домбровского вывели на ударную позицию и тот мощно пробил в створ ворот. Бущан намертво фиксирует мяч в руках. 70’ Замена А Ермаков меняет Филиппова. 70’ Замена Тем временем тренер Десны Рябоконь снимает Картушова. Вместо него выходит Гуцуляк. 69’ Десна откровенно играет на отбой. Выстоят? 67’ Забарный грубо сфолил на Картушове. Желтая карточка. 64’ Замена Караваева сменил Вербич. 65’ Замена Родригес меняет Цыганкова. 64’ Желтая карточка Домбровский заработал желтую карточку за фол на Шапаренко. 61’ Буяльский пробил по воротам с очень острого угла - Паст на месте. 59’ МОМЕНТ! Цыганков классно пробил - Паст парировал. Затем последовала подача на Буяльского, который пробил рядом с дальней штангой! 55’ Желтая карточка Калитвинцев грубо снес в центре поля Караваева. Желтая карточка для вингера Десны. 51’ Де Пена пробил издали, мяч попал в Гитченко и остался в центре штрафной. Супряга успел среагировать, но удар форварда успели накрыть защитники. 49’ Конопля нарушил правила на Де Пене. Динамовцы быстро разыграли стандартное положение. 45’ Начало второго тайма Продолжаем! 45+2’ Арбитр дает свисток на перерыв! Пока без забитых мячей. 45’ 2 минуты компенсировал судья. 43’ В конце первого тайма активизировались динамовцы. 42’ ШТАНГА! Кензера зарядил в стойку после розыгрыша углового. 41’ Де Пена навесил во вратарскую. Мяч срезался с ноги и полетел в створ ворот. Паст решил не рисковать и перевел на угловой. 40’ Цыганков долго настраивался на штрафной, но выполнил навес крайне неудачно. Игроки Десны с легкостью вынесли мяч из собственной штрафной. 39’ Де Пена навесил в штрафную, но Супряга и Кензера пролетели мимо мяча. 35’ Замена К сожалению, Тымчик не сможет продолжить матч. Вместо него выходит Забарный. 34’ Травма Тымчик на ровном месте потянул приводящую мышцу бедра. Возможно футболисту Динамо потребуется замена. 30’ Де Пена перспективно отдавал на Супрягу, который врывался в штрафную. Не прошла передача! 25’ Буяльский опасно подкатился под Мостового в центре поля. Арбитр принял довольно лояльное решение. Желтая карточка напрашивалась! 21’ И снова опасный момент у ворот Динамо! Калитвинцев нашел передачей Будковского, который с выгодной позиции банально не попал по мячу. Обязан был забивать! 19’ Супряга отобрал мяч на чужой половине поля, прорвался по флангу и выполнил прострел в штрафную, где вовремя оказался Домбровский и выбил футбольную сферу за пределы поля. 16’ Де Пена запрессинговал Тамма. Мячом завладел Супряга и увидел свободного Шапаренко на линии штрафной. Влад отпасовал на Николая, а тот ужасным ударом испортил все старания партнеров. 14’ ОПАСНО! Десна должна была открывать счет! Картушов принял мяч на углу штрафной и в касание сбросил в центр на Будковского, а тот пробил рядом со стойкой. 11’ Десна убежала в контратаку. Буяльский оказался в офсайде после паса из глубины. 10’ Пока ничего не получается у команды Луческу. 9’ Динамо больше атакует позиционно, но плотная оборона Десны сдерживает выпады киевской команды. 6’ Тымчик прострелил в штрафную с фланга, но удачные действия обороны Десны не позволили мячу оказаться у Супряги. 4’ Цыганков навесил в штрафную, но никто не смог завершить атаку ударом по воротам. 3’ Картушов на своей половине поля нарушил правила на Буяльском. Штрафной для киевлян. 1’ Начало матча ПОЕХАЛИ! Стартовые составы команд:



Динамо: Бущан — Тымчик, Кендзера, Миколенко, Караваев — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Супряга.

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Соль, Леднев, Андриевский, Родригес, Забарный, Сирота. Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой — Калитвинцев, Огиря, Домбровский, Картушов — Филиппов, Будковский.

Запасные: Литовка, Ермаков, Хлебас, Тотовицкий, Гуцуляк, Старенький, Западня, Дегтярев, Шевцов.

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В прошлом сезоне команды попортили друг другу нервы. "Десна" умудрилась обыграть киевлян и дома, и на выезде. Динамовцы ответили лишь минимальной победой в гостях. Еще один матч на "Олимпийском" завершился вничью. В целом команды провели между собой семь матчей во всех турнирах. "Динамо" одержало четыре победы, две на счету "Десны" и лишь в одном матче была зафиксирована ничья.

В связи с паузой на матчи Лиги наций, где сборная Украины сначала обыграла Швейцарию (2:1), а затем уступила Испании (0:4), перерыв между турами Премьер-лиги составил три недели. Правда, "Динамо" за это время успело еще провести матч за Суперкубок Украины против "Шахтера" (3:1).

"Десна" паузу в чемпионате заполнила товарищескими матчами. Черниговцы обыграли дубль "Шахтера" (5:1) и перволиговую "Оболонь" (5:2), а также сыграла вничью с "Полесьем" (0:0). Киевляне, отправившие в различные сборные большую группу игроков, провели только один спарринг против "Колоса" и одержали победу 1:0. Свой первый гол после возвращения в команду забил Артем Кравец.

Как "Динамо" и "Десна" стартовали в новом сезоне Премьер-лиги:

"Динамо" начало новый сезон чемпионата Украины с уверенной победы над "Олимпиком" (4:1). Голами в том матче отметились Буяльский, Супряга Цыганков и автогол на свое имя записал Завийский.

У "Десны" старт получился не менее эффектным. Команда Александра Рябоконя обыграла главного конкурента на "бронзу" луганскую "Зарю" (3:1) и немного реабилитировалась за то, что в прошлом сезоне упустила медали как раз в матче с командой Виктора Скрипника. В матче против "Зари" дубль оформил Александр Филиппов, подтвердив свои амбиции в гонке бомбардиров, еще один мяч на счету Йоонаса Тамма.

Кадры перед матчем "Динамо" – "Десна":

За предыдущие две недели киевляне существенно почистили свой состав. В белорусский "Шахтер" перешел Никита Корзун, Владислав Кучерук отправился в аренду в "Колос", а Бенито и Ибрагим Каргбо – в "Олимпик". Сергей Булеца на сезон вернулся в "Днепр-1" и с ближайшее время киевляне должны объявить об уходе Мохаммеда Кадири в тульский "Арсенал". Взамен команду пополнил Артем Кравец, также в заявку на сезон были внесены Роман Вантух и Ахмед Алибеков.

Вместе с тем, киевляне понесли существенную потерю. Защитник Никита Бурда получил серьезную травму в спарринге с Колосом и выбыл как минимум на полгода. Зато уже вернулись на поле Виталий Миколенко и Беньямин Вербич.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Десна":

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.44, на ничью – 4.80, на победу "Десны" – 6.60.

Где смотреть матч "Динамо" – "Десна":

Матч "Динамо" – "Десна" в прямом эфире покажут на телеканале "2+2", который доступен на сервисе OLL.TV.

Все подробности в спецтеме Первая осечка Луческу

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