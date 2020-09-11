"Динамо" – "Десна": где и когда смотреть центральный матч второго тура чемпионата Украины

Сегодня, после затяжной паузы, связанной с матчами сборных в Лиге наций, продолжится сезон в украинской футбольной Премьер-лиге. В пятницу состоится один поединок, в субботу – два, в воскресенье – три, а еще один – 23 сентября: встречу "Руха" и "Шахтера" перенесли из-за коронавируса в команде Львова. Центральным же будет сегодняшнее противостояние в Киеве. Наш сайт уже ведет онлайн "Динамо" – "Десна".

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В минувшем сезоне соперники длительное время вели борьбу за серебряные медали. Посмотрим, смогут ли, в первую очередь, парни из Чернигова подтвердить свои амбиции. Стартовый свисток судьи Игоря Пасхала прозвучит в 19:00. Поскольку на стадион болельщиков не пускают, то все их внимание будет приковано к телеэкранам. На украинском ТВ матч покажет телеканал "2+2", а в интернете его можно смотреть на платформе OLL.TV.

Узнавайте расписание, прогнозы и результаты 2-го тура чемпионата Украины.

В первом туре киевляне уверенно обыграли "Олимпик", а "Десна" – "Зарю". Смотрите сюжет о матче за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо":

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Вашему вниманию – прогноз на матч "Динамо" – "Десна" от комментатора.

Все подробности в спецтеме Первая осечка Луческу

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