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Без Гармаша и Бурды, но с Кравцом: киевское "Динамо" подало заявку на Лигу чемпионов

11 сентября, 17:38

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Подопечные Мирчи Луческу стартуют с третьего квалификационного раунда

Уже в следующий вторник, 15 сентября, элитный турнир Европы, Лига чемпионов, заглянет в Украину. В третьем отборочном раунде "Динамо" примет нидерландский АЗ из Алкмаара. К сожалению, сегодня стало известно, что болельщиков в Киеве на футбол не пустят – по крайней мере, в ближайшее время.

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Тем временем команды подали заявки на участие в турнире. "Динамо" составило список из 31 футболиста: четыре вратаря, 10 защитников, 12 полузащитников и пятеро форвардов. Не попал сюда опальный хавбек Денис Гармаш, которого клуб попытается отдать в аренду. Также не поможет команде в ближайшие месяцы из-за травмы защитник Никита Бурда. Зато вновь получил шанс проявить себя "герой Валенсии" Артем Кравец.

Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун, Бойко.

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Караваев, Тымчик, Забарный, Сирота, Вантух, Вивчаренко, Кендзера.

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский, Алибеков, Дуэлунд.

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Нападающие: Соль, Кравец, Родригеш, Русин, Супряга.

Читайте о том, что игроку "Динамо" провели операцию альтернативным методом.

Смотрите сюжет о закулисье поединка "Олимпик" – "Динамо" в чемпионате Украины:

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