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Братья похоронили "моряков". Триллер в Одессе

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
18 октября, 21:34
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Больше часа Черноморец играл в большинстве против Вереса, но Геннадий и Евгений Пасичи принесли победу ровенскому клубу
Одесситы проиграли дома Вересу
Одесситы проиграли дома Вересу / Фото: Официальный сайт ФК "Черноморец"

Сегодня в Одессе завершился 11-й тур чемпионата Украины. Черноморец принимал Верес. Кстати, ранее Юрий Мороз признался, что не все игроки Черноморца вакцинировались от COVID-19.

Гости быстро открыли счет. На 17-й минуте братья Пасичи организовали атаку. Геннадий прострелил с левого фланга и Евгений отправил мяч в сетку.

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Но уже через три минуты Верес остался в меньшинстве. Кучеров наступил на Кадири и получил прямую красную карточку.

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Имея численное преимущество более часа, "моряки" так и не смогли им воспользоваться.

Идеальный шанс отыграться был у одесситов на 66-й минуте. Но Путря не реализовал пенальти, здорово сыграл голкипер гостей Когут.

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Верес победил и укрепился в середине турнирной таблицы. Черноморцу предстоит борьба за сохранение прописки в УПЛ.

Черноморец – Верес – 0:1
Гол: Е. Пасич (17)

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