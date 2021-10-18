Братья похоронили "моряков". Триллер в Одессе

Больше часа Черноморец играл в большинстве против Вереса, но Геннадий и Евгений Пасичи принесли победу ровенскому клубу
Одесситы проиграли дома Вересу / Фото: Официальный сайт ФК "Черноморец"
Сегодня в Одессе завершился 11-й тур чемпионата Украины. Черноморец принимал Верес. Кстати, ранее Юрий Мороз признался, что не все игроки Черноморца вакцинировались от COVID-19.
Гости быстро открыли счет. На 17-й минуте братья Пасичи организовали атаку. Геннадий прострелил с левого фланга и Евгений отправил мяч в сетку.
Но уже через три минуты Верес остался в меньшинстве. Кучеров наступил на Кадири и получил прямую красную карточку.
Имея численное преимущество более часа, "моряки" так и не смогли им воспользоваться.
Идеальный шанс отыграться был у одесситов на 66-й минуте. Но Путря не реализовал пенальти, здорово сыграл голкипер гостей Когут.
Верес победил и укрепился в середине турнирной таблицы. Черноморцу предстоит борьба за сохранение прописки в УПЛ.
Черноморец – Верес – 0:1
Гол: Е. Пасич (17)
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Забитые
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