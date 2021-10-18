Легенды никто не развеивает! Тренер Черноморца сомневается в эффективности вакцинации

Наставник одесского Черноморца Юрий Мороз признался, что пока не привился от COVID-19. Против вакцинации и некоторые футболисты клуба
Тренер "моряков" Юрий Мороз / Фото: Официальный сайт ФК "Черноморец"
Сегодня 11-й тур украинской Премьер-лиги завершится матчем в Одессе. Черноморец играет с Вересом.
И с сегодняшнего дня в Одесской области начинает действовать красный уровень эпидемической опасности из-зи COVID-19.
Своим мнением о вакцинации поделился главный тренер "моряков" Юрий Мороз.
"Все ли футболисты вакцинированы? Нет, не все. Тут дело вот в чем. Некоторые ребята смотрят на это с опаской, ведь много бытует разных легенд. Никто же ничего не развеивает. Это как на Привозе: одни люди говорят, что не нужно вакцинироваться, а другие – что это необходимо. Выбор зависит уже от самого человека.
Тренерский штаб? Нет. Пока в раздумьях. Понимаю, что делать вакцинацию надо, однако все это нужно хорошо взвесить", – цитирует Мороза Meta-ratings.com.ua.
Напомним, что Черноморец находится в нижней части турнирной таблицы чемпионата Украины.
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