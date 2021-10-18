Брати поховали "моряків". Триллер у Одесі

Більше години Чорноморець грав у більшості проти Вереса, але Геннадій і Євген Пасічі принесли перемогу рівненському клубу
Одесити програли дома Вересу / Фото: Офіційний сайт ФК "Чорноморець"
Сьогодні в Одесі завершився 11-й тур чемпіонату України. Чорноморець приймав Верес. До речі, раніше Юрій Мороз зізнався, що не всі гравці Чорноморця вакцинувалися
від COVID-19.
Гості швидко відкрили рахунок. На 17-й хвилині брати Пасічі організували атаку. Геннадій прострілив з лівого флангу і Євген відправив м'яч у сітку.
Але вже через три хвилини Верес залишився в меншості. Кучеров наступив на Кадірі і отримав пряму червону картку.
Маючи чисельну перевагу більш години, "моряки" так і не змогли цим скористатися.
Ідеальний шанс відігратися був у одеситів на 66-й хвилині. Але Путря не реалізував пенальті, здорово зіграв голкіпер гостей Когут.
Верес переміг і зміцнився в середині турнірної таблиці. Чорноморець чекає боротьба за збереження прописки в УПЛ.
Чорноморець – Верес – 0: 1
Гол: Є. Пасіч (17)
Турнірна таблиця
1
11
9
2
0
29
3
26
29
Забиті
29
Пропущені
3
Різниця
26
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
В
2
11
8
2
1
29
6
23
26
Забиті
29
Пропущені
6
Різниця
23
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
В
3
11
7
3
1
21
8
13
24
Забиті
21
Пропущені
8
Різниця
13
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
Н
4
11
7
1
3
16
12
4
22
Забиті
16
Пропущені
12
Різниця
4
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
П
5
11
6
2
3
23
15
8
20
Забиті
23
Пропущені
15
Різниця
8
Результати останніх матчів:
П
В
В
В
Н
6
11
5
3
3
11
9
2
18
Забиті
11
Пропущені
9
Різниця
2
Результати останніх матчів:
П
Н
В
П
В
7
11
5
2
4
13
16
-3
17
Забиті
13
Пропущені
16
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
Н
П
П
В
Н
8
11
5
1
5
11
14
-3
16
Забиті
11
Пропущені
14
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
П
9
11
4
3
4
10
12
-2
15
Забиті
10
Пропущені
12
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
В
10
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забиті
8
Пропущені
12
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
В
П
П
Н
В
11
10
3
2
5
7
16
-9
11
Забиті
7
Пропущені
16
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
В
П
В
П
12
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забиті
9
Пропущені
18
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
Н
П
П
В
13
10
1
4
5
6
12
-6
7
Забиті
6
Пропущені
12
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
Н
П
П
П
Н
14
11
1
3
7
7
19
-12
6
Забиті
7
Пропущені
19
Різниця
-12
Результати останніх матчів:
П
П
В
Н
П
15
11
1
3
7
11
25
-14
6
Забиті
11
Пропущені
25
Різниця
-14
Результати останніх матчів:
П
П
Н
П
Н
16
11
1
1
9
13
27
-14
4
Забиті
13
Пропущені
27
Різниця
-14
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
В