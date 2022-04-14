Бежал от "ДНР" и скрывался от бомб в Мариуполе. 12-летний парень принес победу Шахтеру

Донецкая команда успешно съездила в Гданьск, собрав деньги на помощь украинцам. Героем встречи стал мальчик из Харцызска Дмитрий Кеда

Дмитрий Кеда забил за Шахтер в благотворительном матче

Украинские топ-клубы продолжают проводить благотворительные матчи на благо Украины. Сегодня Динамо одолело Галатасарай, а вечером свою встречу провел донецкий Шахтер.

"Горняки" гостили в Польше, где сыграли против гданьской Лехии. Поединок стал первым для Ярослава Ракицкого, который после начала полномасштабной войны покинул Зенит и присоединился к Шахтеру.

Реклама

В целом же состав дончан был все тем же экспериментальным и состоял лишь из одних украинцев. И если пять дней назад "горняки" уступили Олимпиакосу, то сегодня команда праздновала победу.

Читайте также: Динамо отменило благотворительный матч из-за скандального румына

Героем встречи стал молодой талант Шахтера Михаил Мудрик. Уже на старте поединка полузащитник заработал пенальти, который сам уверенно реализовал.

Реклама

Михаил Мудрик / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

А после перерыва Мудрик удачно обыгрался с Мишневым, просочился в штрафную Лехии и прошил кипера хозяев. Правда, сохранить ворота сухими Трубин не смог. На 12 минуте Диабате удачно воспользовался обрезкой Бондаря и отправил мяч в сетку.

Лехия смогла сравнять счет на 90+2 минуте усилиями Оконевски, однако хозяева проявили благосклонность к гостям, а именно к 12-летнему Дмитрию Кеде, который вышел на замену.

Реклама

Кеда родился в Харцызске и прожил там до 2014 года, пока город не был оккупирован террористами "ДНР". Парень с семьей переехал в Мариуполь и там его война также настигла. Вместе с семьей Дмитрий прятался в драмтеатре и лишь недавно сумел таки покинуть город.

Вместе с семьей Дмитрий приехал в Польшу и получил возможность сыграть в футболке Шахтера. Игроки Леха позволили парню забить победный гол и принести своей любимой команде победу. Браво!

Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

Следующий благотворительный поединок с участием "горняков" пройдет во вторник, 19 апреля. Соперником станет стамбульская команда Фенербахче.