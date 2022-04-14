Біг від "ДНР" і ховався від бомб у Маріуполі. 12-річний хлопець приніс перемогу Шахтарю

Донецька команда успішно з'їздила до Гданська, зібравши гроші на допомогу українцям. Героєм зустрічі став хлопчик із Харцизька Дмитро Кеда

Дмитро Кеда забив за Шахтар у благодійному матчі

Українські топ-клуби продовжують проводити благодійні матчі на благо України. Сьогодні Динамо здолало Галатасарай, а ввечері свою зустріч провів донецький Шахтар.

"Гірники" гостювали у Польщі, де зіграли проти гданської Лехії. Поєдинок став першим для Ярослава Ракицького, який після початку повномасштабної війни залишив Зеніт та приєднався до Шахтаря.

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Загалом же склад донеччан був тим самим експериментальним і складався лише з одних українців. І якщо п'ять днів тому "гірники" поступилися Олімпіакосу, то сьогодні команда святкувала перемогу.

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Героєм зустрічі став молодий талант Шахтаря Михайло Мудрик. Вже на старті поєдинку півзахисник заробив пенальті, який впевнено реалізував.

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Михайло Мудрик / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

А після перерви Мудрик вдало обігрався з Мішньовим, просочився до штрафного майданчика Лехії та прошив кіпера господарів. Щоправда, зберегти ворота сухими Трубін не зміг. На 12 хвилині Діабате вдало скористався обрізанням Бондаря і відправив м'яч у сітку.

Лехія змогла зрівняти рахунок на 90+2 хвилині зусиллями Оконевскі, проте господарі виявили прихильність до гостей, а саме до 12-річного Дмитра Кеди, який вийшов на заміну.

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Кеда народився в Харцизьку і прожив там до 2014 року, поки місто не було окуповане терористами "ДНР". Хлопець із сім'єю переїхав до Маріуполя і там його війна також наздогнала. Разом із сім'єю Дмитро ховався в драмтеатрі і лише недавно зумів залишити місто.

Разом із сім'єю Дмитро приїхав до Польщі та отримав можливість зіграти у футболці Шахтаря. Гравці Леха дозволили хлопцеві забити переможний гол та принести своїй улюбленій команді перемогу. Браво!

Усі кошти від реалізації квитків на матч та реклами будуть передані захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовані на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

Наступний благодійний поєдинок за участю "гірників" відбудеться у вівторок, 19 квітня. Суперником стане стамбульська команда "Фенербахче".