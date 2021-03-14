"Александрия" обидела "Олимпик" и догнала "Колос". Калитвинцев проиграл третий раз подряд

Команда из Кировоградской области пока что занимает седьмое место

В завершающем поединке выходных в украинской Премьер-лиге "Александрия" на своем поле обыграла "Олимпик" – 2:0. Новый главный тренер донецкой команды Юрий Калитвинцев в третьем матче подряд уступил. Узнавайте все результаты 18-го тура чемпионата Украины по футболу.

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Хозяева выглядели предпочтительнее и могли выигрывать с более крупным счетом. Счет же подопечным Владимира Шарана удалось открыть после углового. Защитник Валерий Бондаренко выиграл верховую борьбу на ближней штанге. Правда, и у "Олимпика" был шальной удар в перекладину. Вашему вниманию – лучшие моменты первого тайма.

После перерыва "Александрия" не раз могла порадовать своих болельщиков на трибунах, однако все вопросы были сняты лишь на 90-й минуте. И снова "желто-черные" удачно разыграли стандартное положение. Молодой защитник Тимур Стецков, который вышел на замену, замкнул прострел у дальней штанги.

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После игры старые знакомые – Шаран и Калитвинцев – по-дружески обнялись. Однако настроение у наставников разное. Если "Александрия" борется с "Колосом" и "Ворсклой" за пятое место, то "Олимпик" занимает девятое и рискует опуститься в группу аутсайдеров.

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