"Олександрія" образила "Олімпік" і наздогнала "Колос". Калитвинцев програв утретє поспіль

Команда з Кіровоградської області поки що посідає сьоме місце

У завершальному поєдинку вихідних в українській Прем'єр-лізі "Олександрія" на своєму полі обіграла "Олімпік" – 2:0. Новий головний тренер донецької команди Юрій Калитвинцев у третьому матчі поспіль поступився. Дізнавайтеся всі результати 18-го туру чемпіонату України.

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Господарі видавалися кращими і могли вигравати з більшим рахунком. А рахунок підопічним Володимира Шарана вдалося відкрити після кутового. Захисник Валерій Бондаренко виграв верхову боротьбу на ближній штанзі. Правда, і в "Олімпіка" був шалений удар у поперечину. До вашої уваги – найкращі моменти першого тайму.

Після перерви "Олександрія" не раз могла порадувати своїх уболівальників на трибунах, однак всі питання були зняті лише на 90-й хвилині. І знову "жовто-чорні" вдало розіграли стандартне положення. Молодий захисник Тимур Стецьков, який вийшов на заміну, замкнув простріл на дальню штангу.

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Після гри старі знайомі – Шаран і Калитвинцев – по-дружньому обнялися. Однак настрій у наставників різний. Якщо "Олександрія" бореться з "Колосом" і "Ворсклою" за п'яте місце, то "Олімпік" посідає дев'яте і ризикує опуститися до групи аутсайдерів.

Тим часом Скрипник в'їдливо привітав "Динамо" з перемогою.

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