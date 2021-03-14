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"Олександрія" образила "Олімпік" і наздогнала "Колос". Калитвинцев програв утретє поспіль

14 березня, 21:40

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Команда з Кіровоградської області поки що посідає сьоме місце

У завершальному поєдинку вихідних в українській Прем'єр-лізі "Олександрія" на своєму полі обіграла "Олімпік" – 2:0. Новий головний тренер донецької команди Юрій Калитвинцев у третьому матчі поспіль поступився. Дізнавайтеся всі результати 18-го туру чемпіонату України.

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Господарі видавалися кращими і могли вигравати з більшим рахунком. А рахунок підопічним Володимира Шарана вдалося відкрити після кутового. Захисник Валерій Бондаренко виграв верхову боротьбу на ближній штанзі. Правда, і в "Олімпіка" був шалений удар у поперечину. До вашої уваги – найкращі моменти першого тайму.

Після перерви "Олександрія" не раз могла порадувати своїх уболівальників на трибунах, однак всі питання були зняті лише на 90-й хвилині. І знову "жовто-чорні" вдало розіграли стандартне положення. Молодий захисник Тимур Стецьков, який вийшов на заміну, замкнув простріл на дальню штангу.

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Після гри старі знайомі – Шаран і Калитвинцев – по-дружньому обнялися. Однак настрій у наставників різний. Якщо "Олександрія" бореться з "Колосом" і "Ворсклою" за п'яте місце, то "Олімпік" посідає дев'яте і ризикує опуститися до групи аутсайдерів.

Тим часом Скрипник в'їдливо привітав "Динамо" з перемогою.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
18
13
4
1
38
13
25
43
Забиті 38
Пропущені 13
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В В Н В
2
ШахтарШахтарШах
18
11
6
1
37
12
25
39
Забиті 37
Пропущені 12
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В П В Н
3
ЗоряЗоряЗор
17
9
5
3
31
13
18
32
Забиті 31
Пропущені 13
Різниця 18
Результати останніх матчів: П В В В В
4
ДеснаДеснаДес
18
8
6
4
27
18
9
30
Забиті 27
Пропущені 18
Різниця 9
Результати останніх матчів: П В В Н П
5
ВорсклаВорсклаВор
18
7
7
4
24
15
9
28
Забиті 24
Пропущені 15
Різниця 9
Результати останніх матчів: П В В Н Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забиті 25
Пропущені 19
Різниця 6
Результати останніх матчів: В Н П В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
18
7
5
6
26
21
5
26
Забиті 26
Пропущені 21
Різниця 5
Результати останніх матчів: В Н П В В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
18
5
4
9
23
30
-7
19
Забиті 23
Пропущені 30
Різниця -7
Результати останніх матчів: В Н Н В В
9
ОлімпікОлімпікОлі
17
5
2
10
22
30
-8
17
Забиті 22
Пропущені 30
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П П П П
10
МаріупольМаріупольМар
18
4
5
9
17
28
-11
17
Забиті 17
Пропущені 28
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П Н П П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: В Н П Н П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забиті 15
Пропущені 31
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В П Н В
13
МинайМинайМин
17
3
4
10
12
33
-21
13
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П В П П
14
ЛьвівЛьвівЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забиті 11
Пропущені 37
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П П В Н

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