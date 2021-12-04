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Абсолютный рекордсмен! Вратарь Ворсклы добился невероятного достижения в чемпионате Украины

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
4 декабря, 20:48
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Дмитрий Ризнык вписал свое имя в историю украинской Премьер-лиги – на счету голкипера полтавчан пять отбитых пенальти
Дмитрий Ризнык
Дмитрий Ризнык / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

В матче 17-го тура чемпионата Украины Рух не сумел обыграть полтавскую Ворсклу и довольствовался нулевой ничьей 0:0. На 38-й минуте встречи вратарь полтавчан Дмитрий Ризнык отразил пенальти, совершив сэйв после удара Климчука.

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Этот пенальти стал пятым по счету, который 22-летний голкипер отразил в нынешнем сезоне УПЛ.

Ранее Ризнык справился с ударами с одиннадцатиметрового в матчах против Вереса, Металлиста 1925, Колоса и Днепра-1.

Это абсолютный рекорд в истории чемпионатов Украины. Ранее никто не отражал больше четырех пенальти подряд.

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Отметим, что Ризнык обошел по этому показателю Рустама Худжамова, Игоря Шуховцева, Виталия Постранского и Валерия Воробйова, которые отражали четыре удара "с точки" подряд.

Напомним, что Дмитрий Ризнык становился чемпионом мира в составе сборной Украины U-20. А в ноябре 2021 года, в матче с болгарами, полтавчанин дебютировал в национальной команде Украины.

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В летнее межсезонье сообщалось, что перспективным вратарем интересуется донецкий Шахтер.

Ризнык отбивает пенальти
Ризнык отбивает пенальти / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

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44
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4
Заря
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5
Ворскла
17
29:17
32
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
16
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