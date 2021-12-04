Абсолютный рекордсмен! Вратарь Ворсклы добился невероятного достижения в чемпионате Украины

Дмитрий Ризнык вписал свое имя в историю украинской Премьер-лиги – на счету голкипера полтавчан пять отбитых пенальти

Дмитрий Ризнык / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

В матче 17-го тура чемпионата Украины Рух не сумел обыграть полтавскую Ворсклу и довольствовался нулевой ничьей 0:0. На 38-й минуте встречи вратарь полтавчан Дмитрий Ризнык отразил пенальти, совершив сэйв после удара Климчука.

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Этот пенальти стал пятым по счету, который 22-летний голкипер отразил в нынешнем сезоне УПЛ.

Ранее Ризнык справился с ударами с одиннадцатиметрового в матчах против Вереса, Металлиста 1925, Колоса и Днепра-1.

Это абсолютный рекорд в истории чемпионатов Украины. Ранее никто не отражал больше четырех пенальти подряд.

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Отметим, что Ризнык обошел по этому показателю Рустама Худжамова, Игоря Шуховцева, Виталия Постранского и Валерия Воробйова, которые отражали четыре удара "с точки" подряд.

Напомним, что Дмитрий Ризнык становился чемпионом мира в составе сборной Украины U-20. А в ноябре 2021 года, в матче с болгарами, полтавчанин дебютировал в национальной команде Украины.

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В летнее межсезонье сообщалось, что перспективным вратарем интересуется донецкий Шахтер.