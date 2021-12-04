4 грудня 14:00
Верес 0
Динамо 3
4 грудня 17:00
Рух 0
Ворскла 0
4 грудня 19:30
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Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
5 грудня 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
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Челсі --
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Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Вільярреал --
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Абсолютний рекордсмен! Воротар Ворскли встановив неймовірне досягнення в чемпіонаті України

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
4 грудня, 20:48
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Дмитро Різник вписав своє ім'я в історію української Прем'єр-ліги – на рахунку голкіпера полтавців п'ять відбитих пенальті
Дмитро Різник
Дмитро Різник / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

У матчі 17-го туру чемпіонату України Рух не зміг обіграти полтавську Ворсклу та задовольнився нульовою нічиєю 0:0. На 38-й хвилині зустрічі воротар полтавців Дмитро Різник відбив пенальті, зробивши сейв після удару Климчука.

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Цей пенальті став п'ятим за рахунком, який 22-річний голкіпер відбив у нинішньому сезоні УПЛ

Раніше Різник впорався з ударами з одинадцятиметрового у матчах проти Вереса, Металіста 1925, Колоса та Дніпра-1.

Це абсолютний рекорд в історії чемпіонатів України. Раніше ніхто не відбивав більше чотирьох пенальті поспіль.

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Зазначимо, що Різник обійшов за цим показником Рустама Худжамова, Ігоря Шуховцева, Віталія Постранського та Валерія Воробйова, які відбивали чотири удари "з точки" поспіль.

Нагадаємо, що Дмитро Різник ставав чемпіоном світу у складі збірної України U-20. А у листопаді 2021 року, у матчі з болгарами , полтавець дебютував у національній команді України

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У літнє міжсезоння повідомлялося, що перспективним воротарем цікавиться донецький Шахтар.

Різник парирує пенальті
Різник парирує пенальті / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

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Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
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Субота, 4 грудня
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