Зрители массово подрались во время боксерского боя Руиса и Арреолы (видео)

Пока американцы с мексиканскими корнями бились на ринге, на трибунах тоже активно выясняли отношения, но без перчаток

Энди Руис и Крис Арреола / Фото: Twitter

В ночь на воскресенье в городе Карсон, что в Калифорнии, прошло боксерское шоу. В главном бою Энди Руис победил Криса Арреолу по очкам. Местные власти решили, что пандемия коронавируса отступает и разрешили болельщикам прийти на трибуны. Конечно же, в ограниченном количестве. Официально на арену пустили 3940 поклонников бокса, сообщил журналист-инсайдер Майк Коппинджер.

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Однако даже в таких условиях две группы фанатов нашли что не поделить и устроили массовую драку. Сохранить социальную дистанцию не получилось. При этом американские боксеры-профессионалы мексиканского происхождения продолжали свой поединок на ринге.

Причину потасовки пока что не называют. В конце концов страсти улеглись.

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Сама же битва на ринге завершилась победой Руиса-младшего по очкам. Теперь он снова претендует на один из чемпионских поясов. Напомним, сейчас титулами по версиям трех влиятельных организаций владеет Энтони Джошуа, еще одним – Тайсон Фьюри.

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