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Глядачі масово побилися під час боксерського бою Руїса і Арреоли (відео)

2 травня, 09:20

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Поки американці з мексиканським корінням боксували на ринзі, на трибунах теж активно з'ясовували стосунки, але без рукавичок

/ Фото: Twitter

У ніч на неділю в місті Карсон, що в Каліфорнії, пройшло боксерське шоу. У головному бою Енді Руїс переміг Кріса Арреолу за очками. Місцева влада вирішила, що пандемія коронавірусу відступає і дозволила вболівальникам прийти на трибуни. Звичайно ж, в обмеженій кількості. Офіційно на арену пустили 3940 шанувальників боксу, повідомив журналіст-інсайдер Майк Коппінджер.

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Однак навіть у таких умовах дві групи фанатів знайшли що не поділити і влаштували масову бійку. При цьому американські боксери-професіонали мексиканського походження продовжували свій поєдинок на ринзі.

Причину бійки поки що не називають. Зрештою пристрасті вляглися.

Читайте також: боксерський ринг загорівся перед боєм через невдале піротехнічне шоу.

Сама ж битва на рингу завершилася перемогою Руїса-молодшого за очками. Тепер він знову претендує на один з чемпіонських поясів. Нагадаємо, що зараз титулами за версіями трьох впливових організацій володіє Ентоні Джошуа, ще одним – Тайсон Ф'юрі.

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Дивіться сюжет про нещасний випадок із молодим боксером:

Відео: Сьогодні

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