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Я отобью Ломаченко голову! Васе пригрозил бывший партнер

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
7 ноября, 22:14
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Бывший спарринг-партнер Василия Ломаченко Шакур Стивенсон согласен подраться с Василием Ломаченко, но для начала хотел бы разделаться с Оскаром Вальдесом
Ломаченко vs Стивенсон
Ломаченко vs Стивенсон / Фото: Getty Images

Непобедимый американец Шакур Стивенсон дал добро на предложение промоутера Боба Арума подраться с Василием Ломаченко. Не прям сейчас. Но, похоже, в 2022-м у этого боя есть все шансы состояться.

"Я отобью ему голову, но погодите. Сейчас вы пытаетесь отвлечь мое внимание от Вальдеса. Ломаченко выступает в легком весе (135 фунтов). Мы подеремся с ним, когда поднимемся туда, если только он не вернется во второй полулегкий дивизион (130 фунтов)", – написал 24-летний Шакур Стивенсон в Twitter.

Стивенсон и Ломаченко
Стивенсон и Ломаченко / Фото: Instagram

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Отметим, что ранее промоутер Боб Арум пообещал свести победителя боя Стивенсон – Херринг (а его техническим нокаутом выиграл Стивенсон) с непобедимым мексиканцем Оскаром Вальдесом.

Однако накануне Арум дал понять, что болельщики могут готовиться и к противостоянию Ломаченко – Стивенсон, заявив:

"Бой между Ломаченко и Стивенсоном? Это очень даже реальный вариант. И я бы очень хотел организовать эту схватку. Но сперва Ломаченко должен побить Ричарда Комми".

Напомним, Ломаченко подерется с Комми уже 11 декабря.

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Ломаченко vs Комми
Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images, Instagram

Добавим, что Шакур Стивенсон выиграл все свои 17 боев на профи-ринге, 9 из которых – нокаутом. В свое время он был спарринг-партнером Ломаченко, а затем обвинил Васю в том, что тот проиграл Лопесу из-за трусости.

Смотрите, как в октябре Стивенсон нокаутировал Херринга

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