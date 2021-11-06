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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Ломаченко победит Лопеса! Обидчика Васи уличили в трусости

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
6 ноября, 17:30
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Обладатель титула WBC в легком весе Девин Хейни обвинил Теофимо Лопеса в том, что тот специально избегает реванша с Василием Ломаченко, потому что знает, что проиграет
Теофимо Лопес - Василий Ломаченко
Теофимо Лопес - Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Накануне Теофимо Лопес заявил, что Василий Ломаченко уверенно победил бы звездных легковесов Девина Хейни и Джервонту Дэвиса, а также обладателя титула WBO во втором полулегком дивизионе Шакура Стивенсона.

Обладатель титула WBC в легком весе Девин Хейни не стал отмалчиваться и жестко ответил Теофимо Лопесу.

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"Если они снова подерутся, то Ломаченко побьет Лопеса. Вот почему Тео говорит, что Василию следует подраться и с тем, и с этим. Просто Ломаченко его победит, если они проведут еще один бой", – приводит слова Девина Хейни Fightnews.

Девин Хейни
Девин Хейни / Фото: Instagram

Отметим, что сразу после летней победы Ломаченко над Накатани отец Лопеса публично пообещал украинцу реванш, однако затем дал задний ход и заявил, что ради повторного боя с Васей они не будут заниматься сгонкой веса.

Ломаченко – Лопес
Ломаченко – Лопес / Фото: Getty Images

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Напомним, 27 ноября Лопес подерется с Камбососом, Хейни 4 декабря сразится с Диасом, а Ломаченко 11 декабря проведет бой с Комми.

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