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Торнадо вместо Ломаченко: Лопес поставил крест на реванше с Васей

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
14 октября, 09:12
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Американец Теофимо Лопес раскрыл свою главную цель на следующий год – и это не повторный поединок с Василием Ломаченко
Ломаченко vs Лопес
Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес рассказал о своих планах на конец 2021-го и следующий год. Реванша с Василием Ломаченко, которого американец одолел по очкам год назад, в них не значится.

Этой осенью Лопес намерен разделаться с австралийским челленджером Джорджем Камбососом, а в 2022-м промоутерская компания Top Rank обещает Теофимо, как минимум, три поединка.

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И в первом из них Лопес намерен встретиться с 30-летним шотландцем Джошем Тейлором по прозвищу Тартан Торнадо – непобедимым абсолютным чемпионом мира в полусредней весовой категории.

"Первым делом в 2022-м я хочу подраться с Тейлором", – заявил Лопес в комментарии Worldboxingnews.

Джош Тейлор
Джош Тейлор / Фото: Twitter

"Реванш с Ломаченко? Точно – нет. Проиграй я ему в прошлом году, они бы никогда не дали мне реванш. Может, я бы получил 100 тысяч долларов, опустился бы в андеркард, и все бы забыли обо мне".

"Но я победил Ломаченко, стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. И теперь моя цель уже не звезды, а Млечный Путь", – добавил Лопес.

Лопес vs Ломаченко
Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

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Впрочем, возможно, Лопес еще пожалеет, что отказался от реванша с Ломаченко, а следовательно и от новых заработков. Ведь после прошлогодней победы над украинцем американец продолжает оставаться без дела – его бой с Камбососом переносился уже шесть раз и не факт, что состоится 13 ноября, как сейчас планируют.

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