Про Усика забыли. Ломаченко в топе лучших боксеров XXI века

Авторитетное издание TalkSPORT составил список лучших боксеров двух последних десятилетий независимо от весовой категории. Украину в ТОП-10 представляет Василий Ломаченко

Василий Ломаченко попал в ТОП-10 боксеров XXI века / Фото: Talksport

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко занял восьмое место в рейтинге. Звание лучшего боксера XXI века получил американец Флойд Мейвезер. В первую тройку также попали Мэнни Пакьяо и Бернард Хопкинс.

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Стоит отметить, что каждый боец ​​оценивается по тому, что он сделал за последние 20 лет, а не раньше. Таким образом, такие великие боксеры, как Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и Рикардо Лопес, которые сражались в 2000-х, но, свои лучшие результаты показали в 1980-х или 1990-х, остались вне списка.

Василий Ломаченко, Александр Усик и Тайсон Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

В описании к номинации Василия Ломаченко эксперты TalkSPORT отметили:

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"В любителях у него был поразительный рекорд (396-1), в профи он провел 17 поединков в трех весовых категориях. Уникальный мастер в ринге, который мог бы быть еще выше в этом рейтинге, если бы немного раньше перешел в профи".

ТОП-10 лучших боксеров XXI века по версии TalkSPORT

1. Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО)

2. Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО)

3. Бернард Хопкинс (55-8-2, 32 КО)

4. Роман Гонсалес (50-3, 41 КО)

5. Хуан Мануэль Маркес (56-7-1, 40 КО)

6. Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО)

7. Геннадий Головкин (43-1-1, 41 КО)

8. Василий Ломаченко (15-2, 11 КО)

9. Джо Кальзаге (46-0, 32 КО)

10. Андре Уорд (32-0, 16 КО)

Достойны упоминания: Тайсон Фьюри, Марко Антонио Баррера, Эрик Моралес, Александр Усик, Мигель Котто, Теренс Кроуфорд, Серхио Мартинес, Виталий Кличко, Владимир Кличко.

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Напомним, 11 декабря Ломаченко проведет бой против Ричарда Комми. Схватка состоится в Нью-Йорке.

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images, Instagram

Победителя поединка Ломаченко – Комми в 2022-м ждет бой за титул чемпиона мира в легком весе, который украинец потерял после своего поражения от Лопеса в 2020-м.

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