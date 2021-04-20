Вы как, ребята? Усик похвастался мышцами и новым весом

Украинский боксер продолжает тренироваться и набирает массу для супертяжелого дивизиона, о чем сообщил, показав фотографию на весах – 104,8 кг

Несмотря на то, что Александр Усик никак не может договориться с Джо Джойсом о бое, наш боксер не перестает поддерживать себя в форме. Сегодня 34-летний уроженец Крыма показал на фотографиях результат своих трудов. Блеснув мышцами, супертяжеловес продемонстрировал и свой новый вес – 104,8 кг.

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Новый кадр Саша подписал вопросом: "Вы как, ребята?" Очевидно, своей улыбкой давая понять, что у него все просто отлично.

Напомним, ранее Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 91 кг), а сейчас стремится к тому же в "королевской" категории. Причем, набирает он именно мышечную массу, о чем с радостью сообщает в сетях.

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А компанию опытному бойцу на тренировках составляет начинающий профессионал Даниэль Лапин, выступающий в полутяжелом весе.

Судьба встречи Усика и Джойса решится, скорее всего, после окончания переговоров между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

На днях блогер-боксер Джейк Пол заработал десятки миллионов.

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Смотрите, как Александр швырялся мячом весом 12 кг:

Усик занимается с большим мячом

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