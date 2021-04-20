Ви як, хлопці? Усик похвалився м'язами і новою вагою

Український боксер продовжує тренуватися і набирає масу для суперважкого дивізіону, про що повідомив, показавши фотографію на вагах – 104,8 кг

Незважаючи на те, що Олександр Усик ніяк не може домовитися з Джо Джойсом про бій, наш боксер не перестає підтримувати себе у формі. Сьогодні 34-річний уродженець Криму показав на фотографіях результат своєї праці. Блиснувши м'язами, суперважковаговик продемонстрував і свою нову вагу – 104,8 кг.

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Новий кадр Саша підписав питанням: "Ви як, хлопці?" Очевидно, своєю посмішкою даючи зрозуміти, що у нього все просто відмінно.

Нагадаємо, раніше Усик став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі (до 91 кг), а зараз прагне до того ж у "королівській" категорії. Причому набирає він саме м'язову масу, про що з радістю повідомляє в мережах.

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А компанію досвідченому бійцеві на тренуваннях складає професіонал-новачок Даніель Лапін, який виступає в напівважкій вазі.

Доля зустрічі Усика та Джойса вирішиться, швидше за все, після закінчення переговорів між Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа.

Днями блогер-боксер Джейк Пол заробив десятки мільйонів.

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