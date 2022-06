Врачи не спасли боксера, дравшегося с невидимкой

Трагедией завершился бой за региональный чемпионский пояс в легком весе. 24-летний Симисо Бутелези скончался от черепно-мозговой травмы, полученной в поединке с Сифесилом Мнтунгвой.

В 10-м раунде боя Бутелези отправил Мнтунгву в нокдаун, едва не выбросив того за пределы ринга. Но затем Симисо неожиданно начал боксировать с невидимым соперником. Рефери остановил бой и боксера доставили в больницу.

После медицинского осмотра, южноафриканца пришлось срочно ввести в медикаментозную кому. У него обнаружилось кровоизлияние в головной мозг.

Врачи несколько дней боролись за жизнь перспективного спортсмена, но их усилия оказались напрасными. Бутелези скончался 7 июня, не выходя из комы.

Видео злосчастного момента боя за титул чемпиона Африки по версии WBF.

Very scary in South Africa please for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB