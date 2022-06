Чемпиона спасали врачи: жесткий нокаут в боксе (видео)

В Кардиффе сегодня сборная Украины сыграет с Уэльсом стыковой матч ЧМ-2022. А вчера там прошел вечер бокса, где в главном событии чемпион IBF во втором полулегком весе японец Кеничи Огава (26-2-1, 18 KO) уступил нокаутом валлийцу Джо Кордине (15-0, 9 KO).

Бой был рассчитан на 12 раундов, но закончился во втором. Кордина отправил соперника в тяжелый нокаут. Огава не сумел подняться на ноги, ему потребовалась помощь медперсонала.

Смотрите нокаут в бою Огава – Кордина:

JOE CORDINA JUST DID THAT #OgawaCordinapic.twitter.com/OXsBcqgqVe