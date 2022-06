Лікарі не врятували боксера, який бився з невидимкою

Трагедією завершився бій за регіональний чемпіонський пояс у легкій вазі. 24-річний Сімісо Бутелезі помер від черепно-мозкової травми, отриманої у поєдинку з Сіфесилом Мнтунгвою.

У 10-му раунді бою Бутелезі відправив Мнтунгву в нокдаун, ледь не викинувши того за межі рингу. Але потім Сімісо несподівано почав боксувати з невидимим суперником. Рефері зупинив бій і боксера доправили до лікарні.

Після медичного огляду південноафриканця довелося терміново ввести в медикаментозну кому. У нього виявився крововилив у головний мозок.

Лікарі кілька днів боролися за життя перспективного спортсмена, але їхні зусилля виявилися марними. Бутелезі помер 7 червня, не виходячи з коми.

Відео злощасного моменту бою за титул чемпіона Африки за версією WBF.

