Бой в Африке завершился необычным нокаутом и комой. Жуткие кадры с ринга (видео)

В Дурбане два южноафриканских боксера дрались за региональный чемпионский пояс в легком весе. В десятом раунде Симисо Бутелези отправил Сифесиле Мнтунгву в нокдаун, едва не выбросив того за пределы ринга.

После этого Бутелези пошел в пустой угол ринга и начал наносить удары воображаемому сопернику, после чего бой был сразу же остановлен.

Very scary in South Africa please for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB