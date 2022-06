Бій в Африці завершився незвичайним нокаутом та комою. Жахливі кадри з рингу (відео)

У Дурбані два південноафриканські боксери билися за регіональний чемпіонський пояс у легкій вазі. У десятому раунді Сімісо Бутелезі відправив Сіфесілі Мнтунгву в нокдаун, ледь не викинувши того за межі рингу.

Після цього Бутелезі пішов у порожній кут рингу і почав завдавати ударів уявному супернику, після чого бій був зупинений.

Very scary в South Africa please for Simiso Buthelezi (4-1). При 2:43 10-го & кінець кола, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls через ropy, але Buthelezi з'явиться для того, щоб підтвердити of present situation. Mntungwa WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB