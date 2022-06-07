Бій в Африці завершився незвичайним нокаутом та комою. Жахливі кадри з рингу (відео)

Сімісо Бутелезі отримав зустрічний удар і почав боксувати з уявним суперником, після чого був госпіталізований

Сімісо Бутелезі потрапив у лікарню після бою / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дурбані два південноафриканські боксери билися за регіональний чемпіонський пояс у легкій вазі. У десятому раунді Сімісо Бутелезі відправив Сіфесілі Мнтунгву в нокдаун, ледь не викинувши того за межі рингу.

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Після цього Бутелезі пішов у порожній кут рингу і почав завдавати ударів уявному супернику, після чого бій був зупинений.

Very scary в South Africa please for Simiso Buthelezi (4-1). При 2:43 10-го & кінець кола, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls через ropy, але Buthelezi з'явиться для того, щоб підтвердити of present situation. Mntungwa WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB - Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 5, 2022

Бутелезі було доставлено до лікарні, де лікарі провели обстеження, але змін у стані боксера не зафіксували – він не реагував і нічого не говорив, повідомив менеджер Майк Дьюб.

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Тренер боксера Бекі Мнгомезулу розповів, що перед боєм Бутелезі почувався добре і пройшов медогляд.

"Він у комі. Чесно кажучи, я не можу пояснити, що сталося. На тренуваннях і перед боєм не було нічого тривожного у його стані. Він був у добрій формі перед боєм", – заявив тренер боксера.

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