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Возвращение отменяется: сорвался бой легендарного Мэнни Пакьяо

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
11 августа, 08:26
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Бой между знаменитым филиппинцем Мэнни Пакьяо и американцем Эрролом Спенсом за титулы чемпиона WBA и IBF в полусреднем не состоится. Действующий чемпион снялся с боя из-за травмы
Мэнни Пакьяо планирует вернуться на ринг в августе
Мэнни Пакьяо планирует вернуться на ринг в августе / Фото: AFP

Бой был запланирован на 21 августа, но недавнее медобследование Спенса обнаружили у боксера серьезные проблемы со здоровьем – разрыв сетчатки левого глаза.

"Я очень разочарован тем, что не смогу сразиться с Мэнни Пакьяо 21 августа. К сожалению, врачи нашли проблему в моем левом глазу и сказали, что мне нужно как можно скорее сделать операцию, и что я не могу драться в таком состоянии. Я хочу извиниться перед всеми", – цитирует боксера Yahoo! Sports.

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Мэнни Пакьяо поднялся на ринг после боя Спенс – Гарсия
Мэнни Пакьяо поднялся на ринг после боя Спенс – Гарсия

Впрочем, издание сообщает, что Пакьяо все равно может провести бой, заменив Спенса на кубинца Йордениса Угаса – чемпиона WBA (Super) в полусреднем весе. Ранее у Пакьяо отобрали чемпионский пояс WBА.

Мэнни Пакьяо – первый и до настоящего времени единственный боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях.

Всего на его счету 71 поединок в профессиональном боксе, он одержал 62 победы и потерпел 7 поражений, еще два боя завершились вничью.

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Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Десна
3
7:1
9
2
Ворскла
3
8:3
7
3
Днепр-1
3
7:3
7
4
Динамо
2
6:1
6
5
Металлист 1925
3
5:4
6
6
Александрия
3
3:2
6
7
Шахтер
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Среда, 11 августа
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
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