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Мэнни Пакьяо возвращается! В мае будет крутой бой

9 марта, 15:08

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Знаменитый боксер вызвал на поединок Майки Гарсию и Теренса Кроуфорда

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо назвал имена боксеров, которых рассматривает для своего возвращения на ринг. Ранее у Пакьяо отобрали чемпионский пояс WBА.

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42-летний Пакьяо последний раз боксировал в июле 2019 года, когда он раздельным решением судей победил Кита Турмана и завоевал титул чемпиона WBA в полусреднем весе.

С тех пор новые бои филиппинца откладывались из-за пандемии коронавируса. Но теперь он готов драться и назвал двух соперников – это чемпион мира в четырех дивизионах Майки Гарсия и обладатель пояса WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд, сообщает BoxingScene.

"Мы склоняемся к Майки Гарсии, но мы также общаемся с командой Кроуфорда. Все зависит от того, с кем я договорюсь, но главное, что я готов, – сказал Пакьяо. – После моего последнего боя с Турманом я не занимался боксом, но продолжал играть в баскетбол".

Мэнни Пакьяо – первый и до настоящего времени единственный боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Всего на его счету 71 поединок в профессиональном боксе, в которых он одержал 62 победы и потерпел 7 поражений, еще два боя завершились вничью. Мы также сообщали, что легендарный боксер Пакьяо спасает свою страну от мародерства.

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бокс боксер Мэнни Пакьяо

Источник: Матч ТВ

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