Усик занялся рекламой религиозного фильма и лег под бритву

Непобедимый боксер-профессионал Александр Усик продолжает находить интересные кадры вне ринга, которыми делится с почитателями. Время развлекаться пока что есть, ведь ясности с его следующим боем пока нет. Тем временем, Усик берет новую весовую планку и покупает волосы дорого.
Сегодня 34-летний уроженец Крыма на своей страничке в Instagram показал, как позволил себя побрить отдался барберу. "Жесть жесткая", – с юмором прокомментировал Александр видео.
Также спортсмен решил добавить рекламы фильму о монахах горы Афон, сделав перепост сообщения продюсера Александра Плиски.
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Напомним, в последние недели Усик ждал завершения переговоров между чемпионами мира по разным версиям Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Теперь, когда британцы договорились, самым вероятным его соперником выглядит еще один подданный Ее Величества – 35-летний Джо Джойс. Ранее украинец побеждал его на полупрофессиональном уровне.
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