Усик занялся рекламой религиозного фильма и лег под бритву

Знаменитый украинский боксер отметился в соцсетях: показал, как его бреют в барбершопе, и решил попиарить фильм о монахах святой горы Афон

Александр Усик / Фото: Instagram

Непобедимый боксер-профессионал Александр Усик продолжает находить интересные кадры вне ринга, которыми делится с почитателями. Время развлекаться пока что есть, ведь ясности с его следующим боем пока нет. Тем временем, Усик берет новую весовую планку и покупает волосы дорого.

Сегодня 34-летний уроженец Крыма на своей страничке в Instagram показал, как позволил себя побрить отдался барберу. "Жесть жесткая", – с юмором прокомментировал Александр видео.

Усик в барбершопе Видео: Instagram

Также спортсмен решил добавить рекламы фильму о монахах горы Афон, сделав перепост сообщения продюсера Александра Плиски.

Напомним, в последние недели Усик ждал завершения переговоров между чемпионами мира по разным версиям Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Теперь, когда британцы договорились, самым вероятным его соперником выглядит еще один подданный Ее Величества – 35-летний Джо Джойс. Ранее украинец побеждал его на полупрофессиональном уровне.

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