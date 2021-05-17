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Усик зайнявся рекламою релігійного фільму і ліг під бритву

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
17 травня, 18:03
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Знаменитий український боксер відзначився в соцмережах: показав, як його голять в барбершопе, і вирішив попіарити фільм про ченців святої гори Афон
Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: Instagram

Непереможний боксер-професіонал Олександр Усик продовжує знаходити цікаві кадри поза рингом, якими ділиться з шанувальниками. Час розважатися поки що є, адже ясності з його наступним боєм поки немає. Тим часом, Усик бере нову вагову планку і купує волосся дорого.

Сьогодні 34-річний уродженець Криму на своїй сторінці в Instagram показав, як дозволив себе поголити віддався Барбер. "Жесть жорстка", – з гумором прокоментував Олександр відео.

Відео: Instagram

Також спортсмен вирішив додати реклами фільму про ченців гори Афон, зробивши перепост повідомлення продюсера Олександра Плиски.

В тренді

Нагадаємо, в останні тижні Усик чекав завершення переговорів між чемпіонами світу за різними версіями Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа. Тепер, коли британці домовилися, найімовірнішим його суперником виглядає ще один підданий Її Величності – 35-річний Джо Джойс. Раніше українець перемагав його на напівпрофесійному рівні.

Читайте також: Усик з дружиною на вечірці лихих 1990-х. Дивіться ще й відео з заходу:

День народження дружини Олександра Усика Катерини Відео: Instagram

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

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