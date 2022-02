Украинскую легенду избили в США – видео

В Лас-Вегасе завершился вечер бокса, в рамках которого на ринг вышел бывший чемпион мира в полусреднем весе Виктор Постол. Наш боксер встретился с американцем Гэри Антуанном Расселлом.

Поединок начался с агрессивных атак Расселла. Постол старался держать соперника на дистанции, используя джеб, но много пропускал ударов.

После середины поединка инициатива перешла к украинцу, который работал серийно, но продолжал пропускать одиночные удары. В финальных раундах Расселл искал момента для досрочной победы. В 10-м раунде после пропущенного мощного удара Постола повело, он перешел в режим выживания. В этот момент рефери остановил поединок, сообщает sport.ua.

