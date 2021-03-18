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Украинский боксер поедет в Москву бить Беспутина

18 марта, 12:11

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Виктор Плотников выйдет в ринге против российского допингиста

Очередной украинский спортсмен подался на заработки в Россию. На этот раз боксер Виктор Плотников. Он согласился выйти в ринг против Беспутина.

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20 марта в Москве состоится вечер бокса. В ринг выйдет экс-чемпион мира в полусреднем весе Александр Беспутин. Он должен был боксировать против аргентинца Максимилиано Верона, но тот подхватил коронавирус. Пришлось искать замену.

"Я слышал про Плотникова, это заслуженный мастер спорта Украины. Думаю, это интересный бой для нас обоих", – заявил российский боксер.

Александр Беспутин не выходил на ринг с ноября 2019 года, когда он завоевал вакантный пояс регулярного чемпиона WBA, но затем лишился его из-за положительной допинг-пробы.

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Виктору Плотникову 43 года. На профессиональном ринге он провел 43 боя – 33 победы (15 нокаутом) и 10 поражений. Причем Плотников проиграл семь последних боев!

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бокс боксер Виктор Плотников

Источник: AllBoxing

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