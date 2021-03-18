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Український боксер поїде в Москву бити Беспутіна

18 березня, 12:11

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Віктор Плотніков вийде в ринг проти російського допінгіста

Черговий український спортсмен подався на заробітки в Росію. На цей раз боксер Віктор Плотніков. Він погодився вийти в ринг проти Беспутіна.

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20 березня в Москві відбудеться вечір боксу. В ринг вийде екс-чемпіон світу в напівсередній вазі Олександр Беспутін. Він повинен був боксувати проти аргентинця Максиміліано Верона, але той підхопив коронавірус. Довелося шукати заміну.

"Я чув про Плотнікова, це заслужений майстер спорту України. Думаю, це цікавий бій для нас обох" , – заявив російський боксер.

Олександр Беспутін не виходив на ринг з листопада 2019 року, коли він завоював вакантний пояс регулярного чемпіона WBA, але потім втратив його через позитивну допінг-пробу.

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Віктору Плотнікову 43 роки. На професійному рингу він провів 43 бої – 33 перемоги (15 нокаутом) і 10 поразок. Причому Плотніков програв сім останніх боїв!

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бокс боксер Віктор Плотніков

Джерело: AllBoxing

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