13-летняя "Ломаченко в юбке" повторила в ринге гопак Усика, разгромив россиянку (видео)

Украинская боксерша-вундеркинд Кира Макогоненко стала звездой юношеского чемпионата Европы в Сараево, одолев в финале Анастасию Панечкину из РФ и оригинально отметив свою победу

Кира Макогоненко - героиня боксерского Евро / Фото: Instagram

Украинская спортсменка Кира Макогоненко, которую называют "Ломаченко в юбке", не только стала победительницей юношеского чемпионата Европы в Боснии и Герцеговине.

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По всем статьям перебоксировав в финале категории до 42 кг россиянку Анастасию Панечкину, Макогоненко прямо в ринге исполнила оригинальный украинский гопак с воздушным шпагатом, а затем устроила пробежку по рингу с сине-желтым флагом.

СМОТРИТЕ ГОПАК ОТ МАКОГОНЕНКО

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"Спасибо Всевышнему за все! – написала у себя в Instagram Кира Макогоненко. – Победу в этом чемпионате Европы я посвящаю, в первую очередь, своим родителям. Лучшему папе и тренеру, который верил в меня и поддерживал. Своей маме, у которой был день рождения 12-го числа – дарю эту победу тебе, родная"

"Еще хочу подарить эту победу своему украинскому народу и своему родному городу, Харькову. Потому что я представляю каждого из вас на мировой арене", – добавила 13-летняя боксерша

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