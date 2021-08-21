Украинский боксер возобновил карьеру, чтобы позорно проиграть россиянину

Украинский боксер Исмал Силлах возобновил карьеру, однако в первом же поединке уступил россиянину Андрею Мангушеву бой за титул NABA – USA. Поединок прошел в Майами

Андрей Мангушев победил Исмаила Силлаха / Фото: Twitter

Уже в 3-м раунде Мангушев потряс Силлаха ударом с правой, затем он зажал его у канатов и бросился добивать. Украинец уже не мог нормально защищаться, поэтому его угол просигнализировал о капитуляции. И ради этого стоило возвращаться на ринг?

Реклама

36-летний Силлах не выходил на ринг с 2018 года. На его счету 27 побед и семь поражений. В 2013 году украинец претендовал на чемпионский пояс WBO, но уступил другому россиянину Сергею Ковалеву.