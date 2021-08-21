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Скандал в киевском метро! Чемпион мира по боксу провонялся чужим потом

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
21 августа, 09:20
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Знаменитому спортсмену Александру Гвоздику не понравился чужой пот в столичной подземке – боксер попал под жесткую критику подписчиков
Гвоздик в подземке. Коллаж - "Сегодня"
Гвоздик в подземке. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Getty Images, Instagram

Бронзовый призер Олимпиады-2012, бывший чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик у себя в Instagram опубликовал селфи из глубин киевского метрополитена.

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"Сиквел!!! Когда увидел украинские цены на бензин 2: "Провоняться чужим потом", – написал 34-летний боксер, проехавшийся в забитом пассажирами вагоне

За возмущение по поводу чужого пота Гвоздик тут же получил немало критики в комментариях.

"Получается, люди у которых нет денег на машину и которые ездят на общественном транспорте, все воняют чужим потом? Мда уж, логика у боксера..." – пожурил Гвоздик один из пользователей

"Дядь, то, что ты раньше тоже так ездил, не дает тебе право об**рать людей сейчас, когда появились бабки. Удали пост, не порть репутацию себе", – посоветовал боксеру еще один фолловер

На это Александр Гвоздик, который до боксерской карьеры работал охранником в ночном клубе, ответил:

"Дядь, я никого не об**рал. Дело же не в деньгах, для элементарных основ гигиены их много не нужно… А если человек едет в общественном месте и от него разит недельным потом, его об**рать не нужно, он уже сам себя обос**л…"

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Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом
Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом / Фото: Getty Images

Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом
Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом / Фото: Getty Images

Напомним, Александр Гвоздик завершил карьеру в профи-боксе после того, как в 2019 году проиграл нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву. За тот бой соперники, по данным ESPN, получили по 1,5 миллиона долларов.

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