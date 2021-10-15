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Уайлдер назвал себя королем спорта и неожиданно поздравил Фьюри

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
15 октября, 00:23
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Экс-чемпион в супертяжелом весе по версии WBC впервые выступил с заявлением после мегафайта с Тайсоном Фьюри
Уайлдер поздравил Фьюри с победой
Уайлдер поздравил Фьюри с победой / Фото: Reuters

Бронзовый Бомбардировщик обратился к своим болельщикам сообщением в Instagram. Он поблагодарил своих фанатов и отдал должное Тайсону Фьюри.

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"Вау, вот это ночь! Прежде всего, хочу поблагодарить Бога, который позволил мне подарить миру частичку себя, полную решимости и страсти. Также хочу поблагодарить свою команду и болельщиков, которые всегда были рядом.

Я солгу, если скажу, что не расстроен. Но сейчас я понимаю, что путь превзошел мои ожидания. Да, я не победил, но один мудрый человек сказал, что победа – часть сознания. Иногда нужно и проиграть, чтобы победить. Больше победы я хотел лишь увидеть радость фанатов. Надеюсь, что показал себя воином и настоящим королем спорта.

И последнее. Хочу поздравить с победой Тайсона Фьюри и поблагодарить его за исторические воспоминания, которые сохранятся навсегда", – написал Уайлдер.

Напомним, что Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер провели на профессиональном ринге три поединка.

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Первый бой завершился вничью, хотя Фьюри дважды побывал в нокдауне. Во втором бою рефери зафиксировал победу Цыганского короля техническим нокаутом в седьмом раунде. В третьем поединке Тайсон нокаутировал соперника в 11-м раунде.

Тайсон Фьюри отправил в нокаут Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона WBC
Тайсон Фьюри отправил в нокаут Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона WBC / Фото: Reuters

Мы сообщали, что атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила обоих участников сумашедшего боя. Правда, в случае с Фьюри ограничились лишь одним месяцем – до 24 ноября. А вот Уайлдер не сможет боксировать до 8 апреля 2022 года.

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