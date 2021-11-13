У меня бизнес в нескольких странах: чем занимается на пенсии украинский боксер

Александр Гвоздик занимается предпринимательством в нескольких направления – это сельское хозяйство, игровая сфера и маркетинг

Александр Гвоздик / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал чем занимается после завершения карьеры. Ранее Гвоздик предположил, как пройдет реванш Усика и Джошуа.

Боксер занялся бизнесом, хотя и не хочет говорить, что конкретно он делает.

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"Есть несколько направлений: сельское хозяйство, игровая сфера и маркетинг. Это больше амбициозные стартапы. Но если это все направить в правильное русло, то я надеюсь, что будет интересно. Сегодня это то, что предоставляет мне возможность держаться на плаву. Это бизнес в ряде стран", – сказал Александр Гвоздик в интервью Виктору Ялымову.

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Свой последний бой Гвоздик провел два года назад, когда проиграл чемпионский бой Артуру Бетербиеву.