У мене бізнес у кількох країнах: чим займається на пенсії український боксер

Олександр Гвоздик займається підприємництвом у кількох напрямках – це сільське господарство, ігрова сфера та маркетинг

Олександр Гвоздик / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик розповів, чим займається після завершення кар'єри. Раніше Гвоздик припустив, як пройде реванш Усіка та Джошуа.

Боксер зайнявся бізнесом, хоч і не хоче говорити, що саме він робить.

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"Є кілька напрямків: сільське господарство, ігрова сфера та маркетинг. Це більше амбітні стартапи. Але якщо це все спрямувати у правильне русло, то я сподіваюся, що буде цікаво. Сьогодні це те, що дає мені можливість триматися на плаву. Це бізнес у низці країн", – сказав Олександр Гвоздик у інтерв'ю Віктору Ялимову.

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Свій останній бій Гвоздик провів два роки тому, коли програв чемпіонський бій Артуру Бетербієву.