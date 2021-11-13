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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

У мене бізнес у кількох країнах: чим займається на пенсії український боксер

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
13 листопада, 15:47
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Олександр Гвоздик займається підприємництвом у кількох напрямках – це сільське господарство, ігрова сфера та маркетинг
Олександр Гвоздик
Олександр Гвоздик / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик розповів, чим займається після завершення кар'єри. Раніше Гвоздик припустив, як пройде реванш Усіка та Джошуа.

Боксер зайнявся бізнесом, хоч і не хоче говорити, що саме він робить.

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"Є кілька напрямків: сільське господарство, ігрова сфера та маркетинг. Це більше амбітні стартапи. Але якщо це все спрямувати у правильне русло, то я сподіваюся, що буде цікаво.

Сьогодні це те, що дає мені можливість триматися на плаву. Це бізнес у низці країн", – сказав Олександр Гвоздик у інтерв'ю Віктору Ялимову.

Читайте також: Реакція на Гвоздика: "Україна скоро припинить існування"

Свій останній бій Гвоздик провів два роки тому, коли програв чемпіонський бій Артуру Бетербієву.

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